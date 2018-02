Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim, locul viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputat multa vreme intre primarie și consiliul județean. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Compania Naționala de Investiții face sala polivalenta in Giroc? Nu-i nimic, face primaria una in Timișoara! Primarul Nicolae Robu spune insa ca poate n-ar fi rau ca niște procurori sa vada ce fel de interese se ascund in spatele terenului de la Giroc. Pe de alta parte, el e dispus sa dea teren in Timișoara…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Nemulțumit de modul in care au fost cheltuiți banii publici in 2017, președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca, in acest an, aceștia ... The post Mai puține reparații, mai multe investiții. Președintele CJT Calin Dobra nu mai vrea sa arunce banii pe lucrari de mantuiala appeared…

- Locația viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputata de primaria din urbea de pe Bega și administrația județeana. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Salariile personalului din scoli vor creste, spune Ion Isfan, seful Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, bugetul alocat in acest an pentru invatamant fiind „cel mai mare din ultimul secol". Cazul ingrijitoare...

- In ceea ce privește autoturismele, tarifele rovinietei sunt de 3 euro pentru șapte zile, 7 euro pentru 30 de zile, 13 euro pentru 90 de zile și 28 de euro pentru 12 luni. In cazul vehiculelor de transport marfa cu masa totala admisibila tehnic (MTMA) mai mica sau egala cu 3,5 tone, tarifele…

- Primarul Timișoarei saluta inițiativa Consiliului Județean Timiș de a finanța amenajarea unui muzeu al Revoluției la Timișoara. Conform proiectului de buget pentru anul 2018, CJ Timiș va aloca 465.000 de lei pentru amenajarea Muzeului Revoluției la Garnizoana din Timișoara. Exista insa o ”mica” problema:…

- Informația dezvaluita in exclusivitate de PRESSALERT.ro in ceea ce privește cazul porții de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit peste tanarul de 24 de ani, Vlad Baici, și a dus la moartea sa, a fost confirmata și de Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș. Potrivit raportului Inspectoratului…

- Realizarea noului pavilion la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a mai avansat cu un pas, poate cel mai important: finanțarea. Unul din contractele semnate de Consiliul Județean, prin președintele Ionel Arsene, cu Ministerul Dezvoltarii, prin secretarul de stat Adrian Gadea, are in vedere extinderea…

- Astazi, in cadrul ședinței consacrate celor doi ani de la investirea Guvernului Filip, prim-ministrul a garantat ca anul 2018 se anunța a fi unul mai productiv, mai propser și cu un viitor mai bun pentru cetațenii Republicii Moldova.

- Organizația Județeana Timiș a Partidului Social Democrat are, de astazi, președinte. In Comitetul Național Executiv al PSD, s-a hotarat ca interimatul la conducerea județeana PSD Timiș sa fie preluat de Calin Dobra, preș edintele Consiliului Județean Timiș. „Este o decizie a Comitetului Executiv, pana…

- Compania Naționala de Investiții, cea prin intermediul careia s-a construit bazinul de inot și polo din Sud (pe locul fostului ștrand), a finalizat lucrarile la investiția de la Focșani. Termenul de execuție a fost prelungit de mai multe ori, iar pe panoul amplasat langa gardul perimetrului a fost acoperita…

- Anul in curs va fi unul in care sanatatea nu doar ca se va mentine ca o prioritate a judetului Timis, dar va avea si un buget impresionant. Ca o comparatie, daca anul trecut suma alocata pentru investitii in acest sector a fost de 12 milioane de lei, anul acesta, valoarea aproape ca s-a dublat, ajungand…

- Soarta Cazinoului este neclara, pentru ca proprietarul Primaria Constanta si administratorul actual Compania Nationala de Investitii se contrazic in privinta responsabilitatiii privind conservarea edificiului. Conservarea ar fi singura solutie pentru ca monumentul de patrimoniu national sa nu se degradeze…

- Institutul National al Patrimoniului (INP) spune ca trebuie luate masuri de urgenta pentru protejarea Cazinoului din Constanta pentru ca degradarea acestuia sa nu se accentueze, dar ca deocamdata nu este clar cine ar urma sa faca aceste lucrari de conservare - Compania Nationala de Investitii (CNI)…

- O fosta profesoara de limba rusa din cadrul Gimnaziului din satul Mihalasa, raionul Telenesti, tot ea si directoarea respectivei institutii de învatamînt, a fost condamnata recent la amenda în marime de 17 mii de lei, cu privarea dreptului de a ocupa functii în domeniul învatamîntului…

- Primaria Baia Mare intentioneaza sa realizeze o sala polivalenta de 5.000 de locuri in zona Pirita, conform unui anunt facut de conducerea municipalitatii in sedinta extraordinara a CL de luni, 15 ianuarie. Primii pasi in acest sens vor demara in 2018, sala urmand a fi realizata impreuna cu Compania…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a discutat, la Bruxelles, despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema "Perspective pentru…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul sedintei extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Nationale de Investitii a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din tara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Masura a fost aprobata in sedința extraordinara din aceasta dimineața, find un pas necesar din punct de vedere legal, intrucat lucrarile vor fi derulate de catre Compania Naționala de Investiții. In aceasta dimineața a fost facut nu nou pas inainte in cadrul proiectului ce vizeaza construirea la…

- Procuratura din Latvia nu ar fi primit cererea de asistența juridica din partea Moldovei in cazul furtului miliardului, scrie NewsMaker, cu referire la raspunsul oficial al Procuraturii Generale din Latvia, prin bancile careria, inclusiv, au fost deduși bani. Raspunsul a fost oferit avocaților lui Veaceslav…

- Vesti bune pentru pitesteni: cel mai importante investitii prevazute de edilii pitesteni, printre care constructia unei sali polivalente, refacerea Stadionului Nicolae Dobrin si constructia unui nou pod peste Arges, au fost aprobate de principiu de autoritatile centrale si vor fi finantate prin Compania…

- Compania Naționala de Investiții a solicitat unele modificari ale documentației tehnice transmise de administrația locala din Turda, in vederea construirii salii de sport competiționala la nivel internațional, care ar urma sa se realizeze la Turda. Consilierii turdeni vor trebui sa aprobe aceste modificari…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri, 3 ianuarie 2017, sentinta definitiva in dosarul finantarii ilegale a echipei de fotbal Poli Timisoara, de catre Consiliul Judetean Timis, din perioada in care echipa era patronata de Marian Iancu.

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- „Anul 2017 il incheiem cu bine. Fara datorii, si cu doua contracte de finantare semnate cu Ministerul Dezvoltarii. Este vorba despre introducerea sistemului de canalizare la Ghertenis, precum si despre reabilitarea scolii si gradinitei din satul Fizes. Totodata, mi s-a comunicat ca voi fi…

- Autostrada Iași – Targu Mureș reprezinta in continuare o prioritate pentru Guvern, anunța Ministerul Transporturilor. Asta deși presa centrala a relatat ca proiectul ar fi blocat de o ancheta a Direcției Naționale Anticorupție. Pentru acest proiect, a carui valoare estimata este de circa 9 miliarde…

- Problema navetei bolnavilor de la Policlinica, situata in dealul Copoului, și Spitalul Județean de Urgența (SJU) va fi rezolvata in urmatorii ani. Unitate medicala a primit unda verde pentru construirea noului ambulatoriu de specialitate chiar in curtea SJU. Proiectul, in valoare de 5 milioane de euro,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, susține ca acuzele șefului Consiliului Județean Timiș privind neplata unei corecții financiare pe care primaria o are fac parte dintr-un joc politicianist. Deși admite ca plata nu s-a facut și ca nici nu se va face pana in luna ianuarie, Robu spune ca proiectul de…

- Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru ca unele instituții aflate in subordinea administrației județene nu și-au cheltuit banii alocați. Cel mai fericit scenariu…

- Luni, 18 decembrie 2017, a fost randul sportivilor din Ramnic sa primeasca un frumos cadou de sarbatori. In prezenta primarului Mircia Gutau si a viceprimarilor Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu a avut loc inaugurarea salii de atletism de la Stadionul Municipal ”Zavoi”, o investitie de care beneficiaza…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a confirmat dezvaluirile facute ieri de PRESSALERT.ro cu privire la faptul ca angajații Regiei Autonome de Transport Timișoara nu și-au primit salariile pe luna decembrie. Sursele PRESSALERT.ro susțineau ca primaria nu ar fi virat in conturile RATT banii aferenți subvențiilor.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Premierii și miniștrii vin și pleaca de la putere. O droaie au trecut și prin vizita pe la Timișoara, daca e sa ne gandim doar la ultimii 28 de ani, pentru ca inainte aveau misiunea specifica de a goli camarile banațenilor sau de a impușca „vandalii” și „derbedeii”. Oricum i-am numi și din orice partid…

- Pentru județul Valcea nu s-au aprobat investiții pentru sali de sport de peste 4 (patru) ani de zile. In discuții cu mai mulți edili am aflat ca au proiecte depuse, dar atat. Fondurile au fost mereu insuficiente, iar pentru aceste construcții necesare intr-o comuna au facut drumuri catre CNI fara numar.…

- Primaria Targu Jiu a precizat intr-un comunicat de presa ca, potrivit datelor transmise de Compania Naționala de Investiții, modernizarea stadionului a fost finalizata la data de 15.09.2017, fara a preciza daca s-a facut sau nu rece...

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Construcția salii polivalente de 16.000 de locuri la Timișoara, cu finanțare de la Compania Naționala de Investiții, nu a inceput pentru ca autoritațile locale și cele județene nu pot cadea de acord asupra unei locații. Asta a declarat vicepremierul Paul Stanescu la Timișoara, in aceasta saptamana.…

- Referitor la construirea salii polivalente cu 16.000 de locuri in județul Timiș, ministrul dezvoltarii regionale, administrației publice și fondurilor europene, Paul Stanescu, a facut cateva declarații echidistante. Astfel, la Compania Naționala de Investiții (CNI), entitate subordonata ministerului…

- Este oficial, Compania Naționala de Investiții nu a finanțat construcția unei sali polivalente de 16.000 de locuri la Timișoara din cauza ca nici autoritațile locale, nici cele județene nu au cazut de acord asupra unei locații libere de sarcini. O spune chiar ministrul Dezvoltarii Paul Stanescu, vicepremier…

- Rețeaua de drumuri județene in Timiș are aproximativ 1.420 de kilometri. Lungimea totala a drumurilor care vor intra in reabilitare este de aproape 70 de kilometri. Printre acestea de afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Vest, Sorin Maxim, au semnat marti contractul de finanțare pentru proiectul de modernizare a drumului județean DJ 593, Peciu Nou – Giulvaz – Foeni (pana la punctul de trecere a frontierei).…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca documentația de obținere a finanțarii proiectului de extindere a drumului județean dintre Timișoara și nodul de urcare pe autostrada A1 a fost trimisa la București spre aprobare și ca cel mai probabil contractul va fi semnat…

- Procuratura raionului Stefan Voda a finalizat urmarirea penala si a trimis in judecata cauza penala de invinuire a unui localnic de incalcarea regulilor de securitate a circulatiei de catre persoana care conduce mijlocul de transport. Incidentul s-a soldat cu decesul unei persoane, șoferul fiind in…

- George Cosac a ramas uimit de condițiile din Belarus, Ucraina și Bulgaria, dar mai ales de vizita la federația britanica. „Bugetul lor este undeva la peste 110 milioane de lire sterline. Puțin mai mult decat al nostru care este undeva pe la un milion de dolari, hehe! Gandiți-va, de peste 100 de ori…

- Prin Programul National de Dezvoltare Locala I, Primaria Carbunari a primit banii necesari, de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, pentru asfaltarea a 5,5 km de strazi. Desi nu mai sunt multe de facut la acest proiect, lucrarile fiind executate in proportie…

- Liderul interimar PSD Timiș, Calin Dobra, susține ca in ultima vreme au aparut tot felul de „dezinformari” privind modalitatea in care CJ Timiș a ales ca locație Tomnatic pentru construirea acestui centru de legume-fructe, in detrimentul Lovrinului. El a precizat ca instituția pe care o conduce…