Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii din Timișoara protesteaza, dupa ce primarul Nicolae Robu i-a insultat. Presa din Timișoara a lansat un protest fața de atitudinea primarului Nicolae Robu, președinte al filialei PNL Timiș, dupa ce edilul le-a adus jigniri constante jurnaliștilor timișoreni. ”Primarul Timișoarei și-a facut…

- ”IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost la Spitalul Municipal in vizita la prietenul meu, menestrelul de pe Alba Iulia, Vasile Alecsandri etc., Mircea Parasca, grav bolnav, proaspat…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a fost fotografiat parcandu-si masina personala pentru un loc pentru persoane cu handicap. Primarul da vina pe zapada si isi cere scuze, cerand sa fie amendat conform legii.

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, facuta in drum ce se intorcea de la Viena spre Timisoara, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a lansat un atac dur la adresa unor jurnalisti locali pe care i-a numit, fara a-i nominaliza, „paraziti sociali care traiesc din taxa de asmutire”. Conflictul Robu –…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca „exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti…

- Jurnaliștii din Timișoara au parasit, vineri, conferința susținuta de primarul Nicolae Robu, dupa ce acesta a refuzat sa raspunda la intrebari pe subiect ce ii erau adresate, iar apoi a afirmat ca este „cel mai tare organism de presa din Timișoara”. Motivele din spatele acestui gest stau in…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- Primarul Timișoarei le-a spus timișorenilor, la doua zile de cand a plecat la Viena, ce anume a facut acolo. S-a dus, impreuna cu șoferul Vasile Paraschiv, cu mașina, la conferința „Urban Future”, unde se discuta despre „smart city, mobilitate urbana, transport in comun, energie, calitatea aerului,…

- Politistii locali din Braila au amendat o persoana care a murit de sapte ani. Procesul verbal prin care barbatul decedat in 2011 era sanctionat cu 500 de lei amenda pentru ca a incercat sa vanda o masina pe domeniul public a fost prezentat pe Facebook de fiul defunctului.

- O fața bisericeasca a fost filmata, luni dimineața, la volanul unei mașini, prin Cetatea Alba Carolina. La un moment dat, șoferul a ajuns pana in fața treptelor Catedralei Incoronarii. Cel mai probabil, avand in vedere ca autoturismul nu are numere de Alba, preotul sau calugarul s-a ratacit. Dupa ce…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, apare in noi ipostaze inedite. Edilul a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe care sustine ca o dedica “haterilor” sai. "O alta compozitie proprie a mea, intitulata “Spiritul adancurilor”, pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis”,…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip in care apare cantand la chitara. El le-a facut o dedicatie "hater-ilor". "In ultima vreme, mai precis, de vreo doua-trei saptamani, asist la o noua campanie extrem de virulenta la adresa mea. Aceiasi hater-i dintotdeauna,…

- Primarul Timisoarei cânta din nou! De data asta, Nicolae Robu a postat pe pagina sa de Facebook nu doar prestatia artistica, ci si un mesaj pentru....dusmani. Sau ,,hateri", cum îi numeste Robu. “

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe versuri de Nicolae Labis, pe care o dedica “haterilor” sai, fiind filmat in timp ce canta la chitara si cu vocea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Primarul Timisoarei a postat un filmulet pe pagina sa de Facebook, in care apare cantand la chitara si cu vocea. Nicolae Robu a anuntat, in descrierea filmarii, ca este vorba despre o noua compozitie muzicala proprie, pe versurile poeziei "Spiritul adancurilor", scrisa de Nicolae Labis, pe care o…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj însotit de un video în care interpreteaza un cântec la chitara, pornind de la versurile lui Nicolae Labis. Edilul spune ca dedica melodia &"haterilor“ sai.

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat pe Facebook un mesaj insotit de un video in care canta la chitara si interpreteaza un cantec pornind de la versurile lui Nicolae Labis. Edilul spune ca dedica melodia „haterilor“ sai.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a cantat la chitara o melodie dedicata „haterilor”. Edilul orașului de pe Bega a uimit din nou, dupa ce s-a filmat cantand o melodie inspirata de versurile poeziei „ Sunt spiritul adancurilor” de Nicolae Labiș. Nicolae Robu susține ca a fost demarata o adevarata campanie…

- Chiar și cei care ar trebui sa apere legea mai „calca pe bec”. O fotografie pe care se vede o mașina a Poliției Locale parcata aiurea, a fost surprinsa zilele tecute pe o strada din Satu Mare. Poza a fost postata pe contul de Facebook ai celor de la „Ai parcat ca un bou – […]

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a postat vineri seara pe pagina sa de Facebook o noua dedicatie pentru "haterii" sai, o compozitie proprie pe versurile lui Nicolae Labis, pe care o interpreteaza la...

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Primarul liberal al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a prezentat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, noua sa compozitie muzicala pe versurile lui Alexandru Vlahuta si a tinut sa arate ca zilnic este atras în &"diverse batalii&", dar

- Fostul primar de la Vințu de Jos, Alexandru Danciu, care a primit amenda de la Poliția Locala din Alba Iulia pentru parcare neregulamentara, a explicat motivele pentru care a lasat mașina intr-o alveola, in afara parții carosabile. Acesta spune ca a avut o defecțiune la mașina și a fost obligat sa opreasca…

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Sondajul cu nr. 6 realizat pe Facebook de primarul Timișoarei a fost lansat sambata seara, la ora 18.43, pe pagina lui Nicolae Robu. Timișorenii au putut raspunde doar pana luni dimineața, cand edilul a facut publice voturile. Care este concluzia? Majoritatea respondenților sunt de acord…

- Excesele de putere ale primarului baimarean Catalin Chereches ating cote inimaginabile. Dupa atacul furibund dezlantuit in urma cu cateva zile asupra directorului Clubului Minaur, in cursul diminetii de joi, 8 februarie, edilul a incropit o comisie de cercetare disciplinara la nivelul Primariei Baia…

- Timișorenii continua sa raspunda unui sondaj cu privire la transportul in comun, lansat la finalul anului trecut, daca acceseaza o pagina de internet la care se poate ajunge și prin scanarea unui cod QR. Raspunsurile ajung direct la primarul Nicolae Robu, care spune ca ultima evaluare facuta de calatorii…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe Facebook masurile pe care le va lua in urma discutiei de luni de la Primaria Timisoara, unde oamenii de cultura din oras au dialogat cu conducerea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana mai bine de patru ore. A curs cu reprosuri la adresa conducerii…

- Fotografiile cu conditiile jalnice dintr-un salon al Spitalului de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara s-au viralizat dupa postarea acestora pe Facebook. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, la Realitatea Tv, ca "Timp de jumatate de secol nu s-a investit nimic in acest spital.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Un barbat din Galați a fost sancționat contravențional cu o amenda de 200 de lei dupa ce acesta a jugnit un polițist pe Facebook.Barbatul s-a plâns pe Facebook ca este victima unui abuz, dupa ce a fost sanctionat cu o amenda în valoare de 200 de lei pentru jigniri aduse unui…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua parti.In postarea sa de pe Facebook,…

- Primarul municipiului Timisoara. Nicolae Robu, condamna, intr-un mesaj pe Facebook, scandalul dintre soferii de taxi si cei de la Uber si spune ca este inadmisibil sa se recurga la violente, mai ales ca legea nu este incalcata de niciuna dintre cele doua...

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat, astazi, pe Facebook, in legatura cu incidentul de azi-noapte, cand mai multi soferii UBER si taximetristi din Timisoara s-au luat la bataie in parcarea de la Iulius Mall, la pasajul Jiul si mai apoi au protestat in zona Soarelui, acolo unde edilul locuieste.…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe contul personal de Facebook un comunicat de presa prin care isi exprima dezacordul fata de atitudinea soferilor implicati in scandalul din noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cerand, totodata, ca persoanele implicate sa fie identificate si pedepsite. „Este…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca nu se simte responsabil pentru ce s-a intamplat in timpul furtunii puternice in urma careia un tanar a murit și ca nu a facut nicio verificare, nicio ancheta in primarie și, mai mult, el are conștiința curata. Robu a fost chemat in calitate de martor la audieri…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a deschis, luni dimineața, o ancheta epidemiologica și a efectuat o acțiune de control la o sala de evenimente din Alba Iulia dupa ce un numar de 19 persoane care au sarbatorit aici Revelionul s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ar fi fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier, in timp ce vizita mai multe santiere din oras. In mașina edilului, un Mercedes E Class, a intrat o mașina de teren. Robu susține ca vina ii aparține șoferului sau, Vasile. Știrea a fost publicata de Banatul Azi,…

- Mașina primarului din Timișoara, Nicolae Robu, a fost filmata cand depașea coloana de mașini, pe linia de tramvai. Robu se apara și spune ca are dreptul sa circule in regim de urgența, pe șantierele din Timișoara. Mașina primarului a fost filmata de un timișorean, marți dimineața, la intersecția Aleii…

- In general, nu se circula rau prin Timișoara. Este ceea ce spune, constant, primarul Nicolae Robu, cand i se spune ca sunt cozi infernale in trafic. Edilul susține constant ca el ajunge destul de repede dintr-un loc intr-altul. Daca v-ați intrebat vreodata cum reușește, acum pare ca exista o explicație.

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu avertizeaza ca mult blamata taxa clawback este singura metoda prin care statul roman a tinut sub control cheltuielile pe medicamente, iar aceasta aduce la bugetul de stat peste 80 milioane de euro pe trimestru, spunand ca s-a intamplat ceea ce a prevazut…

- Accidentul s-a produs la iesirea din localitatea Mandra. Mașina s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți. Ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale, fara pierderea cunostintei. Unul dintre ei are si un traumatism de membru inferior. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul…