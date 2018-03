Nicolae Robu a rupt audiența: NU voi ceda niciodată! Edilul a aratat cata audiența are, pe Facebook, acolo unde transmite live evenimentele. "SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR ?! NICIDECUM! DIMPOTRIVA, IMPREUNA CU ZECI ȘI ZECI DE MII DE TIMIȘORENI! IMPREUNA PENTRU TIMIȘOARA! Asta este realitatea anilor anteriori, a momentului prezent și a viitorului, am aceasta convingere!

Ia sa vedem cum am stat in aceasta saptamana: 1. La conferința de presa de marți, 06.03.2018, ora 11.00, de la Primarie: PESTE 6000 DE URMARITORI! 2. La audiența online, pe Facebook, de marți, 06.03.2018, ora 18.00: PESTE 18000 DE URMARITORI… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

