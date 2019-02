Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vangheie a declarat ca tot planul extradarii lui Nicolae Popa s-a infaptuit la cererea și sub comanda lui Coldea. "Intreaga operațiune de extradare a lui Popa a fost condusa de Coldea din biroul lui Kovesi de la DNA (...) Eu cred ca trebuie supravegheata foarte bine aceasta operațiune.…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) sustin ca Laura Codruta Kovesi ar fi pretins si primit, in cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la omul de afaceri Sebastian Ghita in legatura extradarea fostului director al FNI Nicolae Popa. "Procurorii Sectiei…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii.

- Fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, la iesirea de la audierile din Sectia pentru Investigarea Magistratilor, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si ca a facut doua cereri de recuzare.

- Politia Romana a transmis marti ca s-a ocupat direct de extradarea din Indonezia in anul 2011 a fostului sef FNI, Nicolae Popa. Autoritatile infirma astfel acuzatiile lansate de fugarul Sebastian Ghita la adresa fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi. Pe de alta parte, Sectia speciala pentru investigarea…

- Dezvaluirea lui Sebastian Ghița facuta ieri in direct, pe mai multe televiziuni de știri, este naprasnica. Fostul deputat PSD, aflat in prezent la Belgrad, unde a cerut azil politic, a prezentat o dovada zdrobitoare. Laura Codruța Kovesi i-a cerut și a primit contravaloarea unei curse extrem de costisitoare…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca autoritațile romane trebuie sa respinga cererea de extradare jurnalistului turc Kamil Demirkaya, susținand ca acesta nu va avea parte de un proces corect in Turcia și viața sa va fi in pericol.

- Traian Basescu, fost președinte al Romaniei și fost lider al PMP, avertizeaza privind pericolele care il pasc pe jurnalistul turc Kamil Demirkaya in cazul in care justiția ar da curs cererii de extradare inaintate de autoritațile din Turcia catre statul roman."Nu suntem pasalac turcesc, ci…