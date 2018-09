Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ceremonia religioasa care a avut loc la Biserica ”Sfantul Ilie” din Sinaia, fostul principe Nicolae si sotia lui au plecat catre locul unde avea loc receptia de nunta, intr-o trasura de epoca. Odata ajunsi la Cazinoul din Sinaia, unde urma sa aiba loc balul tinut in cinstea lor, cei doi miri s-au…

- Caleasca in care mirii au parcurs cei doi kilometri pana la Cazinoul din Sinaia este folosita pentru prima data. Potrivit proprietarului acesteia, Cristian Iancu, caleasca a fost lucrata in Italia, din lemn masiv, si este deocamdata unicat in Romania. Trasura a fost trasa de doi cai frizieni. Pe tot…

- Caleașca folosita de principele Nicolae și Alina Binder la nunta lor de la Sinaia are o poveste cu adevarat impresionanta. La nunta lor, care a avut loc duminica 30 septembrie 2018, la Sinaia, principele Nicolae, și aleasa inimii sale, Alina Binder, au plecat de la biserica intr-o caleșca impresionanta.…

- Dupa ceremonia religioasa de la Biserica ”Sfantul Ilie” din Sinaia, oficiata de Inaltpreasfintitul Calinic, Arhiepiscop al Argesului si Muscelului, si un sobor de preoti, fostul principe Nicolae si sotia lui au parcurs drumul catre Cazinoul din Sinaia, unde va avea ...

- Sute de persoane au iesit pe drumul care duce catre Biserica ”Sfantul Ilie” din Sinaia pentru a intampina alaiul de nuntasi. Printre acestea se afla si o familie care si-a prelungit sejurul la Sinaia pentru a asista la ceremonii.

- Nunta lui Nicolae are loc astazi, la Sinaia. Alina Binder a ales o rochie clasica alba, din tafta, cu mâneci, si voal brodat, ce aduce aminte de rochia lui Meghan Markle. Aceasta are pe cap si tiara care aduce aminte de cea a sotiei printulu Harry.

- Cununia fostului principe Nicolae cu Alina Binder a inceput. Masina cu care mirii au ajuns la Biserica ”Sfantul Ilie” a fost intampinata de sute de oameni, care au venit cu flori, iar unii au si steaguri cu stema casei regale.

- Calareți de la Junii Brașovului și un ansamblu folcloric vor insoți caleașca in care vor parcurge fostul principe Nicolae și Alina Binder drumul de la biserica pana la Cazinoul din Sinaia. Ținuta la cununia religioasa care va avea loc duminica este obligatorie.Nunta fostului principe Nicolae…