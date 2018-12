Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o decizie a premierului Dancila publicata miercuri in Monitorul oficial, Victor Micula a fost numit in functia de secretar de stat in MAE. De asemenea, printr-o alta decizie a premierului, a fost eliberat din postul de secretar de stat in MAE, la cerere, Cristian-Gabriel Winzer. In ianuarie acest…

- Adrian Petcu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Adrian Petcu fost prefect de București. El a fost schimbat din funcția de prefect in iulie, cand a fost inlocuit de Speranța Clișeriu, actualul prefect, și cea…

- Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata luni in Monitorul Oficial. De asemenea, prim-ministrul a dispus eliberarea din functia de sef al SGG a Andreei…

- Mircea Dusa, fost secretar de stat in Ministerul Apararii Nationale, a fost numit joi prefect al judetului Mures. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial. Pe 12 septembrie, Mircea Dusa a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat, sef al Departamentului pentru politica de…

