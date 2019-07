"Referitor la calitatea mea de revolutionar, am pregatit celui care a scris articolul toate documentele, am facut rost de toate din Arhiva. Eu sunt revolutionar si sunt mandru ca am participat la Revolutie ca astazi dumneavoastra sa puteti sta de vorba cu un ministru al Afacerilor Interne. Sunt revoluționar din 1992, cand a aparut Decretul 41, cand nu se dadeau facilitati pentru revolutionari. Asa ca sa nu ma acuze cineva ca sunt un profitor pentru ca nu sunt. Ma mandresc cu calitatea mea de revolutionar", a declarat Nicolae Moga.