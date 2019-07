Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Moga a fost acceptat de Klaus Iohannis pentru a fi succesorul lui Carmen Dan in fruntea Ministerului de Interne și a demis și juramantul la Palatul Cotroceni. Numai ca noul ministru se confrunta cu un adevarat puci pentru preluarea controlului ”operativ” asupra Ministerului de Interne tocmai…

