Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Moga, noul ministru de interne dupa demisia lui Carmen Dan, a declarat joi dimineața ca „10 august a fost un eveniment nefericit”. Totodata, el a facut o declarație șocanta: a cerut jandarmilor sa nu mai bata oameni daca respecta legea! Senatorul PSD a mai dezvaluit ca nu a dorit…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat ca 10 august a fost "un eveniment nefericit", adaugand ca doreste ca niciun cetatean sa nu mai fie batut de un jandarm, atat timp cat respecta legea. ”10 august a fost un eveniment nefericit. Acolo lucrurile au fost combinate. Eu cer ca niciun…

- Nicolae Moga a depus, miercuri, in fata presedintelui, juramantul de investitura in functia de ministru de Interne. In prima zi a mandatului sau, Nicolae Moga, ministrul Afacerilor Interne a tinut un discurs. 39; 39;Va spun cu toata raspunderea ca nu am vrut sa ocup aceasta functie, dar daca tot a fost…

- ”Ieri am avut o ședința de Guvern, iar dupa ședința de Guvern am avut o intalnire cu șefii de arme. La aceasta intalnire am incercat sa vedem care sunt modalitațile de lucru. Am avut cateva aspecte de comunicat. In primul rand, prioritatea zero pentru mine este siguranța cetațeanului. Am instalat…

- Noul ministru de Interne, Nicolae Moga, le-a transmis jandarmilor ca nu-și dorește sa mai vada romani batuți pe strada, daca aceștia respecta legea. Totodata, Moga le-a transmis angajaților MAI ca vor fi decapitați daca mint sau nu-și fac datoria impusa de lege.Citește și:Mihai Tudose: Un…

- "Biroul Politic al ALDE a decis retragerea sprijinului politic pentru pozitia mea de ministru al Afacerilor Externe, in contextul perceptiei publice negative cu privire la modul de desfasurare a alegerilor din strainatate pentru Parlamentul European. Bineinteles ca voi respecta decizia de retragere…

- Toți actorii politici din Republica Moldova trebuie sa respecte legea, sa acționeze calm și sa gaseasca o solutie prin dialog. Este pozitia liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, exprimata pe Twitter, în data de 9 iunie. “Pe masura…

- Concediu de odihna suplimentar pentru mamele cu fertilizare "in vitro". Angajatorii vor fi obligați sa respecte noua masura. Printr-o ordonanța de urgența, Guvernul a aprobat acordarea unui concediu suplimentar de 3 zile pentru angajatele care urmeaza procedura de fertilizare "in vitro". Angajatorii…