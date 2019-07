Nicolae Mirea, șeful Poliției Caracal, unul dintre cei care și-au pierdut postul dupa cazul cutremurator al Alexandrei Maceșanu, susține ca a „acționat perfect”! Intrebat de ce a așteptat sa se faca dimineața pentru a interveni, Mirea a raspuns sec: „Nu am stat deloc. Noi am muncit!”. „Eu nu lucrez in dosar. Am facut percheziția. La percheziții, fiecare forța și-a facut treaba ei. Nu știu ce proba a ridicat criminalistul, pompierul cand a secat fantana nu a gasit nimic, mi-a facut un proces-verbal, l-am pus la dosar. Dosarul l-a supravegheat procurorul. Percheziția s-a facut sub comanda procurorului.…