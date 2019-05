Nicolae, mesaj pentru Iohannis, după declarațiile despre referendum: Îi spun foarte clar. O minciună! "Ii spunem domnului Iohannis, ca sa fie foarte clar, sa priceapa. Nu pe ascuns, nu in spate, nu pe plan local, va spun public. Eu chem toti pesediștii si votantii PSD sa boicoteze aceasta mascarada de referendum pentru ca nu este un referendum. Este o mascarada gasita de niste securisti ca domnul Iohannis sa participe la campania electorala. Nu are nicio legatura cu consultarea populatiei pentru o problema de interes national. Daca era asa, nu erau niste intrebari pe care nu le-a inteles nici domnul Iohannis insusi, de le-a confundat, le-a amestecat, le-a facut zob si a facut semn sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

