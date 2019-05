Stiri pe aceeasi tema

- "Dezvoltarea Industriei 4.0 aduce un potential urias, in special in industria auto si in alte 'sectoare industriale inteligente' (smart manufacturing). Romania are o miza importanta in legatura cu aceste industrii. In acest sens, guvernele trebuie sa livreze politici responsabile care sa duca la…

- Guvernul Romaniei sprijina prevenirea și combaterea dopajului in sport și consolidarea sistemului anti-doping internațional, a declarat Secretarul General al Guvernului, Toni Grebla, luni, la Palatul Parlamentului, la o reuniune a experților organismelor internaționale din domeniul anti-doping, organizata…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) organizeaza vineri, la Bucuresti, conferinta la nivel inalt privind cercetarea agricola, inovarea si bioeconomia, desfasurata in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrarile…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie 2019, un discurs in incheierea lucrarilor Conferintei interparlamentare privind viitorul Uniunii Europene, organizata de Comisia speciala comuna pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat sambata, la un pranz de lucru impreuna cu reprezentanti ai companiilor americane care au investitii in Romania, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in Washington DC, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.Printre participanti s-au numarat…

- Potrivit unui comunicat transmis duminica de Executiv, printre participanti s-au numarat membri din conducerea Amgen, Motorola Solutions, ExxonMobil, Oshkosh Defense, Parsons, Merck (MSD Pharma), UiPath, Textron/Bell si AMRO. In cadrul intrevederii, prim-ministrul roman a subliniat importanta…

- in contextul detinerii Presedintiei la Consiliul Uniunii Europene Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, si Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF in Romania, au fost prezenti astazi, 6 martie, la Bucuresti, la conferinta de prezentare a celor patru Ambasadori Juniori la Uniunea Europeana…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs sambata, 16 februarie, la Munchen, in Germania, la cea de-a 55-a conferinta pentru Securitate. Șeful statului a precizat, in alocuțiunea sa, ca raspunsul lui la provocarile de securitate si aparare de la nivel international este coeziune, in…