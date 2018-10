Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anuntat care este nominalizarea PSD pentru ocuparea functiei de ministru al Cercetarii. Este vorba despre Nicolae Hurduc. "Domnul Nicolae Hurduc este profesor in cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" Iasi, facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului. Am…

- Liderii PSD s-au reunit in ședința Biroului Permanent al Național pentru a desemna un nou ministru al Cercetarii, pentru ca expira interimatul lui Viorel Ștefan.Conform surselor politice, Viorica Dancila il va propune pe Nicolae Hurduc la Ministerul Cercetarii. Acesta este decan al Facultatii…

- Profesorul universitar Nicolae Hurduc, decanul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului „Cristofor Simionescu" de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) este asteptat la Bucuresti pentru a purta discutii cu prim-ministrul Viorica Dancila in vederea ocuparii postului…

- Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi a inaugurat in aceasta dupa amiaza un laborator modern la parterul cladirii principale a Facultatii de Automatica si Calculatoare. Acesta a fost renovat in partneriat cu compania Centric IT, investitia fiind de 33.000 de euro. In laboratorul respectiv…

- Casa FILIT, care poate fi vizitata in Piata Unirii, si-a deschis astazi larg usile pentru iubitorii de literatura, primul eveniment fiind conferinta de lansare a proiectului DIGIPUB +. Invitatii speciali ai evenimentului sunt Bogdan Cretu, Arpad Harangozo si Mircea Vasilescu. Bogdan Cretu este un vechi…

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta maine la Craiova pentru a participa la festivitatea de incepere a anului universitar, sustin surse politice pentru Adevarul. Presedintele Klaus Iohannis a ales Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Cercetatorii din cadrul Facultatii de Fizica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza”din Iasi lucreaza la o instalatie de tip laser care ofera date in timp real cu privire la gradul de poluare in marile aglomerari urbane. Aparatul este unic in tara, costurile ridicandu-se pana acum 2 milioane de euro.

- Studenți ai Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) și de la Facultatea de Arhitectura a Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi" Iași, in colaborare cu profesori și arhitecți, au propus o serie de soluții și idei pentru revitalizarea turismului din zona.Activitațile au ...