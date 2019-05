Stiri pe aceeasi tema

- Maneaua lui Nicolae Guta dedicata Partidului Social Democrat si conducatorului Liviu Dragnea a fost stearsa de pe YouTube pentru incalcarea dreptului de autor, organizatorii Neversea fiind cei care au luat masuri dupa ce imagini de la festival apareau in clip fara ca ei sa-si fi dat acordul.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat luni ca mai mult de jumatate dintre romani asculta si manele si ca melodia lui Nicolae Guta dedicata PSD este doar un cantec, nu clip electoral.Intrebat de jurnalistii de la Parlament daca maneaua lui Nicolae Guta dedicata PSD este un clip de campanie,…

- Nicoale Guța a avut prima reacție dupa ce a publicat videoclipul in care canta o melodie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.„Mai facem si dedicatii speciale ca doar traim intr-o tara democratica!”, a spus Nicolae Guța pe pagina sa de Facebook.

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu l-a felicitat, duminica, pe Facebook, pe Nicolae Guța pentru piesa ”Victorie PSD”, lansata în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Acesta spune ca ”o parte din presa securistoida – hastagista…

- Nicolae Guța intra in campania electorala. Celebrul manelist a compus o melodie electorala in favoarea social-democraților. Melodia, care conține pe fundal imagini de la mitingurile PSD din țara, are versuri...