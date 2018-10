Stiri pe aceeasi tema

- Dupa bataia pe care a incasat-o Florin Salam in Italia, manelistul primind un pumn in plina figura de la un nuntas, colegul acestuia, Adi de la Valcea, a reactionat, scrie wowbiz.ro. Citeste si Florin Salam, amenintari voalate catre interlopul care l-a batut. "Ce am de spus o sa spun cand…

- Adi de la Valcea este foarte revoltat de incidentului violent, in urma caruia Florin Salam a fost batut și sechestrat de un interlop in timp ce se afla in Italia. El a facut o marturisire acida la adresa ANAF-ului, care incearca sa aduca bani la buget din aproape toate sursele. Ultima gaselnița: nunțile……

- Florin Salam a fost batut la o petrecere din Milano, sambata noaptea. Unul dintre invitatii de la nunta la care canta manelistul i-a dat un pumn in fata. Salam canta in multime inainte de a fi lovit. Agresorul a incercat mai intai sa faca o dedicatie, dar, enervat ca nu a reusit, l-a lovit pe manelist.…

- Surse din anturajul manelistului au precizat pentru Libertatea ca Florin Salam a reușit sa comunice cu prietenii sai din țara, dupa ce a fost ținut peste 10 ore intr-o camera de hotel din Milano. In urma cu cateva minute, manelistul le-a spus apropiaților ca acum este „in siguranța” informeaza Libertatea.…

- Cantaretul de manele Florin Salam (39 de ani) a fost batut in timpul unei petreceri din Italia la care canta. Momentul a fost filmat de unul dintre invitati, iar un prieten al manelistului sustine ca acesta ar fi fost rapit dupa altercatie.