- Nicoale Guța a avut prima reacție dupa ce a publicat videoclipul in care canta o melodie pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.„Mai facem si dedicatii speciale ca doar traim intr-o tara democratica!”, a spus Nicolae Guța pe pagina sa de Facebook.

- Nicolae Guța intra in campania electorala. Celebrul manelist a compus o melodie electorala in favoarea social-democraților. Melodia, care conține pe fundal imagini de la mitingurile PSD din țara, are versuri...

- Partidele politice ajung sa apeleze la cele mai neobișnuite moduri de comunicare, pentru a ajunge la publicul ținta. Așa se face ca Nicolae Guța a scos o manea electorala pentru PSD și Liviu Dragnea. Acesta ii indeamna pe ascultatorii sai sa il voteze pe Liviu Dragnea și PSD: ”Din partea mea, Guța…

- Pe langa comentariile pe care le-au facut reprezentanti ai formatiunii politice conduse de Liviu Dragnea,dupa ce s-au anuntat, de la Cotroceni, cele doua intrebari pentur referendumul pe Justitie convocat luna viitoare, in ziua europarlamentarelor, Partidul Social Democrat a emis un punct de vedere…

- Mai multi social-democrati s-au aratat, in ultimul timp, nemultumiti de activitatea lui Tudorel Toader. Printre acestia se afla chiar si presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a declarat, luni, ca nu va propune ca Tudorel Toader sa fie remaniat, dar nici nu se poate opune ca discutia sa aiba loc in Comitetul…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat la Digi 24 ca, daca liderul PSD, Liviu Dragnea, ar fi inteligent, s-ar retrage din fruntea partidului, pentru ca este 'epuizat si nu mai poate fi steagul formatiunii'.Citește și: Ieșire fulgeratoare a lui Augustin Lazar! Reacție in forța, dupa interviul…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene (PSD), unul dintre cei mai apropiati prieteni ai lui Liviu Dragnea, alaturi de care liderul PSD isi petrece concediile, reactioneaza dur la discursul sustinut de presedintele Klaus Iohannis in Parlament, cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu primele reacții dupa audierea Laurei Kovesi in Parlamentul European pentru funcția de procuror șef european. Dragnea considera ca totul este doar o negociere și un vot...