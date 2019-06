Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a transmis un mesaj special copiilor si parintilor dn Moldova, cu ocazia Zilei Internationale a Copiilor, sarbatorita astazi. “La cât mai multe bucurii tuturor copiilor! Iar dumneavoastra, stimați parinți, va doresc sa fiți mândri de ei,…

- Primarul Marian Dragomir, președinte al organizației municipale a PSD Braila, a scris, duminica seara, pe Facebook, ca vina pentru acest rezultat la alegerile europarlamentare este liderul PSD, Liviu Dragnea, deoarece membrii partidului nu au putut sa-și prezinte realizarile și programele in condițiile…

- Un utilizator din trei (32,3%) nu stie cum isi poate proteja viata personala in mediul online, in conditiile in care 89,3% dintre persoane intra pe internet de mai multe ori pe zi, reiese dintr-un studiu publicat, vineri, de Kaspersky Lab. Conform analizei, aproape 17% dintre respondenti au…

- „Romanii merita ce-i mai bun! Am inițiat și introducem rapid in dezbaterea Parlamentului proiectul legii care sa sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ fața de cele identice din alte țari europene. Nu mai acceptam dublul standard! Orice companie care va ignora…

- Cantareața Andreea Balan le-a transmis un mesaj prietenilor sai din mediul virtual. Artista vorbește despre cat de important este ca o persoana sa fie impacata cu ea insași. Artista este una dintre vedetele foarte active pe rețelele de socializare. In weekend, ea le-a transmis un mesaj celor care…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis un mesaj amuzant si inedit pentru Serviciul Roman de Informatii (SRI), cu ocazia implinirii a 29 de ani de la infiintare. Urarea a aparut pe contul de Facebook al Ambasadei Suediei la Bucuresti, printr-un mesaj comic, menit sa reaminteasca elementul comun pe…

- Andreea Balan a fost supusa unor noi interventii chirurgicale la cateva saptamani de la operatia de cezariana in timpul careia a suferit un stop cardio respirator. Dupa ce si a revenit, artista a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin care incearca sa isi linisteasca fanii. "M am trezit, sunt…

- Gabriela Zoana a transmis, intr-un comunicat, ca președintele "Klaus Iohannis trebuie sa plece de la Cotroceni". "Vreau un presedinte de tara competent, nu unul letargic. Un presedinte care sa tina la acest popor si sa nu asculte ordinele strainilor in nicio imprejurare. Vreau ca presedintele…