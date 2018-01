Stiri pe aceeasi tema

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Intre cei doi s-au discutast detaliile despartirii, blonda reusind sa ramana cu o avere impresionanta din mariajul scurt pe care l-a avut cu manelistul.

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu patru ani, iar acum au luat o decizie radicala. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut in urma cu 5 ani, iar un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit.…

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele si a fugit de acasa. "Intentionez chiar de luni sa bag divort. E mai bine asa", a declarat Nicolae Guta pentru SpyNews. Divortul anului in showbiz, decizia a fost luata de comun…

- Nicolae Guta este in pragul divortului, insa manelistul nu a precizat, pana in prezent, motivul pentru care vrea sa se desparta de sotia sa. Insa, conform unor surse, artistul vrea sa o paraseasca pe Cristina din cauza faptului ca l-ar fi inselat in mai multe randuri. A

- Camera inferioara a parlamentului rus a aprobat vineri un proiect de lege pentru a permite autoritatilor sa forteze jurnalistii sa se inregistreze individual ca "agenti strain", informeaza dpa. Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate,…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Nicolae Guta este in al noualea cer de cand a aflat ca urmeaza sa devina tatic pentru a 12-a oara si-si rasfata sotia cum stie mai bine. Manelistul i-a luat un cadou de 50.000 de euro si o tine in puf.

- Nicolae Guța este, acum in culmea fericirii. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca frumoasa lui soție ii poarta copilul in pantec. Dar, ca un barbat care este foarte atent la ceea ce iși dorește partenera lui de viața, manelistul i-a facut o surpriza de proporții.

- Extrem de afectați de divorțul fiicei lor, Mia și Nicu Sandu au luat o decizie pe ultima suta de metri. Au decis sa plece in America, insa nu doar pentru perioada Sarbatorilor, ci pentru trei luni, astfel ca pana la primavara Catrinel se va bucura de sprijinul lor, noteaza click.ro. ”Parinții lui Catrinel…

- Gica Hagi a luat o decizie la care nimeni nu se astepta. "Regele" vrea sa-si repatrieze fiul, pe Ianis, care nu a jucat deloc la Fiorentina, iar pentru asta e dispus sa achite suma de 2 milioane de euro. O suma incredibil de mare pentru un club mic, precum Viitorul.

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Devenita o prezența constanta pe micile ecrane, simpatica Adriana Bahmuțeanu a luat, la inceput de an, o decizie incredibila. Mai exact, vedeta se retrage din televiziune, renunțand sa mai apara in emisiunea Agenția VIP de la Antena Stars.

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Decizie neașteptata luata de Televiziunea Romana! Comitetul Director al postului public a respins aproape toate colaborarile externe ale jurnaliștilor. Astfel, o serie de angajați de la sport, care comentau pentru posturi ca DigiSport, Look TV sau Eurosport nu au primit aprobarea pentru a colabora…

- Simona Halep a caștigat fara probleme turneul demonstrativ de la Hua Hin, din Thailanda, și și-a asigurat un cec in valoare de 700.000 de euro. Jucatoarea noastra a explicat cum a ajuns la forma foarte buna din acest moment și spune ca decizia pe care a luat-o i-a schimbat radical evoluțiile. "Am ales…

- Curtea Europeana de Justitie a decretat ca divortul unui barbat sirian oficializat intr-un tribunal traditional musulman in tara sa de origine nu este valabil in Germania, acolo unde locuieste acesta in prezent, scrie BBC.

- Vocea Romaniei, finala 2017! Ana Munteanu, Andrada Crețu, Meriam Jane Ndubuisi și Zsuszana Cerveni s-au luptat, vineri seara, pentru marele premiu.Caștigatoare a fost Ana Munteanu! Ea a pus mana și pe marele premiu, de 100.000 de euro! Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație…

- Nicolae Guta nu mai rezista langa Cristina si e hotarat sa bage divort si sa devina din nou un barbat liber. Manelistul trebuie sa plateasca insa bani greu daca vrea sa fie din nou burlac.

- SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, conform unui anunț al lui Donald Trump. „Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus Trump. Șeful statului a subliniat ca Ierusalimul trebuie sa ramana locul sfant…

- In ziua de 5 decembrie 2017, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.342 si art.345 alin.(l) din Codul de procedura penala.Dispozițiile criticate au urmatorul cuprins: -Art.342 din Codul de procedura penala: „Obiectul procedurii…

- La insistenta procurorilor, doi indivizi au fost condamnati pentru huliganism la 3 ani închisoare, cu executare. Verdictul a fost dictat de Curtea de Apel Chisinau, care a admis contestatia procurorilor împotriva sentintei Judecatoriei Chisinau (sediul Buiucani), prin care, la…

- Mai mulți bucureșteni s-au adunat in Piața Victoriei incercand sa blocheze amplasarea barierelor pentru Targul de Craciun. Mai exact, aceștia s-au strans in locul tradițional al manifestelor din 2017 pentru a impiedica amplasarea targului de Craciun anunțat de Primaria București. Reamintim ca Mihai…

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- "Au fost multe momente de cumpana, dar va pot spune doua in care, inainte de decizie, am dormit destul de greu sau n-am dormit. Unul a fost legat de 2010, cand, pentru a evita o alunecare intr-o degringolada financiara a trebuit sa reducem veniturile aparatului bugetar. Al doilea a fost o…

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Actrita Meghan Markle paraseste serialul de televiziune "Suits”, dupa ce a incheiat filmarile pentru cel de-al saptelea sezon al show-ului, care va fi difuzat la inceputul anului viitor, au anuntat, marti, USA Network si Universal Cable Productions, la o zi dupa ce ea si Printul Harry si-au anuntat…

- Veteranul portar Gianluigi Buffon a decis recent sa se retraga de la nationala Italiei, dupa ce ”Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia, fiind eliminata de Suedia la...

- Facebook va extinde și in alte țari folosirea software-ului de recunoaștere a tiparelor comportamentale ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intenții suicidare, au anunțat luni reprezentanții retelei, citați de Reuters.

- Banca Transilvania a anunțat ca va cumpara Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. și ERB Leasing IFN S.A de la Eurobank Group. Banca Transilvania si Bancpost vor continua sa iși desfașoare activitatea independent, pana la primirea aprobarilor BNR si ale Consiliului Concurenței. Cumparartorul susține…

- Primul cuplu mama-fiu din competiția momentului au ajuns aseara in platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. S-au inscris in concurs pentru ca jocul imprevizibilului i-a atras, dar și pentru ca au vrut sa traiasca o experiența unica, de care sa se bucure in fiecare moment.

- Vasile Miriuța continua pe banca lui Dinamo, dupa intalnirea avuta azi la sediul clubului cu șefii echipei. (Detalii aici) Ionuț Negoița, finanțatorul clubului, și Alexandru David, președintele lui Dinamo, vor avea azi, de la ora 16:00, o intalnire cu staff-ul și cu jucatorii echipei. ...

- Fostul international Florin Prunea a declarat, luni, ca nu s-a decis inca daca va candida la presedintia FRF. Tot luni, Marcel Puscas si-a anuntat candidatura la sefia forului de la Casa Fotbalului."Nu am luat nicio decizie, aceasta se va lua de catre grupul de candidatura. Cand se va lua…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a decis sa demisioneze din PSD. Mai mult acesta a precizat ca demisia din PSD va fi insotita de demisia imediata din Grupul Samp;D. Acesta a argumentat deciziiile luate printr o postare pe contul sau de Facebook in care explica toate motivele pentru care demisioneaza. "Astazi…

- Relatia manelistului cu Cristina este una cat se poate de controversata, cei doi se impaca si se cearta la orice pas. Recent fosta sotie a lui Nicolae Guta a declarat in emisiunea „Star Matinal” cat de schimbat este acesta si cat de rau a ajuns de cand este cu iubita sa, Cristina.

- Decizie de ultima ora in Parlament despre legea vaccinarii. Mai multi parlamentari vor sa schimbe legea in asa fel incat romanii sa poate alege daca-si vaccineaza copiii sau nu.Deputatul PSD Cristina Dumitrache, initiatorul acestor modificari la legea vaccinarii, sustine ca sunt articole abuzive…

- Nicolae Guța pare sa aiba zile din ce in ce mai grele cu soția lui, Cristina. Iar aceasta, pare-se, este decisa sa ii arate manelistului ca ea este cea care conduce relația și, mai mult decat atat, ca nu este dispusa sa faca vreun compromis, așa cum au facut celelate femei care, de-a lungul timpului,…

- Nicolae Guta e insurat cu Cristina dar inca ii face ochi dulci fostei sale iubite, Beyonce de Romania! El o mai viziteaza pe mama copilului sau, ocazie cu care i-a propus, mai in gluma mai in serios, o partida de amor! Mai mult, a adus vorba si de fiica lui, pe care si-a pus in gand sa o marite dupa…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- Cristina, soția lui Nicolae Guța, pare sa fie, totuși, decisa sa ii faca hatarul lui Nicolae Guța și sa aiba copii. Motiv pentru care, de curand, ea a fost surprinsa in timpul unei vizite medicale pe care a facut-o la o clinica de specialitate, facand o serie de consultații și analize.

- Nicolae Guța pare sa fie extrem de atent cu soția lui, mai ales cand vine vorba de rasfațul acesteia. Așa ca, ieri, cei doi au pus la cale ”evadarea” din București, deciși sa se bucure din plin de toate bucuriile pe care le pot avea, departe de București...

- Relația dintre Cristina și Nicolae Guța pare sa fie, acum, una liniștita. Dar asta doar pentru ca celebrul manelist habar nu are de ce nu reușește sa faca un copil cu frumoasa lui soție, in ciuda tuturor eforturilor sale.

- Kanal D face din nou schimbari importante în grila din prime-time. Astfel, din 8 noiembrie postul aduce un nou serial turcesc: Mireasa din Istanbul, avându-l în rol principal pe Ozcan Deniz, cunoscut din "Ziua în care mi s-a

- A slabit 40 de kilograme si susține ca nu a mancat saptamani intregi, ci a baut multe fresh-uri, scrie spynews.ro. In realitate, ne-a dezvaluit un apropiat de-al celor doi, Guța a apelat la cea mai ușoara metoda de a slabi. Mai exact, și-a taiat stomacul, in mare secret, acum mai bine de un an, taina…