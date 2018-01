Stiri pe aceeasi tema

- In perioada in care a fost despartit de Cristina, Nicolae Guta a avut o relatie, de scurta durata, cu moldoveanca Nina. Blonda are, insa, numai cuvinte de lauda la adresa manelistului si sustine caA povestea lor de dragoste a fost una intensa.

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Beyonce de Romania este din ce in ce mai activa pe retelele de soicalizare, mai ales de cand Nicolae Guta s-a despartit de Cristina. Multitudinea melodiilor pe care cantareata le canta au dat de gandit prietenilor din mediul virtual, care au venit chiar cu o propunere inedita.

- Problemele in casnicie nu sunt noi pentru Nicolae Guta si Cristina, iar cei doi par sa se certe la fiecare pas. Manelistul a marturisit ca a fost foarte indragostit de sotia lui, insa, din pacate, este pus in situatia de a divorta. Inainte ca aceasta decizie sa fie luata, manelistul a facut multe sacrificii…

- Belelele se țin scai de Nicolae Guța, problemelor pe care le are in mariajul pus pe butuci de infidelitatea Cristinei adaugandu-se și cele pe care le are cu una dintre fostele sale iubite, cea care l-a dat in judecata pentru bani.

- Nicolae Guta i-a cerut divortul amiabil Cristinei, insa focoasa blonda l-a refuzat, rupand orice cale de comunicare cu manelistul. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a vorbit cu artistul, care a confirmat ruptura si a dezvaluit motivul pentru care au decis sa puna capat casniciei. (VEZI SI: Nicolae…

- Cu un divorț care ”bate la ușa”, Cristina, blonda care, timp ce cateva luni, i-a fost soție lui Nicolae Guța pare sa il fi uitat definitiv pe manelist. Ba chiar, spun unii dandu-și coate, l-a uitat ”suspect de repede” și se bucura din plin de ”memoria scurta”.

- Cu divorțul stabilit, manelistul Nicolae Guța nu pare sa fi așteptat prea mult pentru a se reorienta. Și, cum artistul pare sa sa nu iși mai doreasca sa faca tot felul de experimente cand vine vorba de viața lui de familie, pare-se ca a luat o decizie cat se poate de serioasa.

- Alina Vidican pare sa fi rezolvat problema care il deranja cel mai mult pe Cristian Borcea. mai exact, ea a decis, de ceva vreme deja, sa respecte, la ”litera”, contractul divorțului dintre ei doi.

- Inceputul acestui an l-a prins cum nu se putea mai rau. Mai exact, ”in bețe” cu nevasta, probleme accentuate și de ”mica escapada” de la munte, cu o femeie pe care o saruta de zor și care a fost ”imortalizata” de paparazzii Spynews.ro.

- Divortul dintre Nicolae Guta si Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Intre cei doi s-au discutast detaliile despartirii, blonda reusind sa ramana cu o avere impresionanta din mariajul scurt pe care l-a avut cu manelistul.

- Bomba inceputului de an vine din lumea manelistilor. Dupa ce Florin Salam a fost cap de afis ca urmare a neintelegerilor cu iubita sa Roxana, un alt greu al manenelor trece prin momente dureroase. Nicolae Guta, pentru ca despre el este vorba, s-a despartit de sotia sa. Cristina si-a facut deja bagajele…

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- Peste 200 de parinți ai copiilor din comuna Tiha Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, au protestat, duminica, in Mureșenii Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, unde vineri seara un tanar de 16 ani, a lovit trei grupuri de copii care ieșisera la colindat. Oamenii s-au adunat duminica in curtea gradiniței…

- Impacarea dintre Florin Salam și Roxana Dobre nu a fost chiar atat de ușoare precum a parut in fotografiile aparute. iar asta pentru ca, spun sursele noastre, Florin a avut o serie de condiții cat se poate de stricte in aceasta privința.

- Cum s-a imbracat Nicolae Guța de Revelion. Daca fiica lui, Nicoleta și soțul acesteia au fost extrem de eleganți, manelistul a preferat sa poarte un trening și s-a pozat in picioarele goale. Dupa ce s-au fotografiat langa brad, cei trei au mers la un restaurant, unde au sarbatorit Revelionul. Alaturi…

- Fericire mare pentru Nicolae Guta si Cristina! Desi s-au certat de nenumarate ori, cei doi au reusit sa-si depaseasca problemele, iar acum sunt mai fericiti ca niciodata. Vestea care a schimbat totul a fost una care l-a inveselit enorm pe manelist. Cristina si Nicolae Guta urmeaza sa devina parinti!

- Brigitte Sfat l-a parasit o noapte intreaga pe Ilie Nastase si a facut chef ”cu tot tacamul” in Bamboo, unul dintre cele mai selecte cluburi de noapte din Capitala. Sotia fostului mare tenismen a dansat pana la epuizare si a consumat doar bauturi fine. Bruneta nu s-a distrat singura, ci alaturi de sora…

- Soc pentru Generatia de Aur a fotbalului romanesc. Inca unul dintre jucatorii importanti este aproape de divort. A fost parasit de sotie, care ar fi plecat de acasa. Ionel Ganea traverseaza o perioada neagra pe plan personal! Dana, sotia sa, a parasit domiciliul conjugal, conform unor surse apropiate…

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Nicolae Guta nu mai rezista langa Cristina si e hotarat sa bage divort si sa devina din nou un barbat liber. Manelistul trebuie sa plateasca insa bani greu daca vrea sa fie din nou burlac.

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Chiar daca au fost doar la un singur pas de a intra in marea finala, experiența ,,Chefi la cuțite” i-a facut sa paraseasca show-ul cu zambetul pe buze și cu multe lecții invațate, in special despre propria persoana. Semnifinaliștii sezonului 4 impartașesc cu cititorii o parte din secretele din spatele…

- Cateva cuvinte printre suspine de durere. Atat s-a auzit la celalalt capat al firului de la Cristina, tanara constanteanca ce a indurat infernul in Italia. Astazi a fost prima data dupa 10 ani cand mama sa a putut sa ii auda glasul la telefon. Lipsita de puteri, cu rani care se vor vindeca in luni de…

- Nu a suferit prea mult dupa desparțirea de Charlotte Pirroni, clasata pe locul 2 la Miss France 2015, cu care s-a iubit 1 an, și s-a consolat in brațele fostei soții! Florian Thauvin a fost susținut din tribunele arenei "Velodrome" de Sarah Lopez, la derbyul cu PSG (2-2). ...

- Chef Florin Dumitrescu este indragostit lulea de partenera sa de viața, de care a fost nedezlipit de la o gala mondena. Chef Florin Dumitrescu, care a slabit in ultima perioada de timp , este indragostit pana peste cap de partenera sa de viața, Cristina. Cei doi au impreuna doua fetițe minunate, Ava…

- Nicolae Guța pare sa aiba zile din ce in ce mai grele cu soția lui, Cristina. Iar aceasta, pare-se, este decisa sa ii arate manelistului ca ea este cea care conduce relația și, mai mult decat atat, ca nu este dispusa sa faca vreun compromis, așa cum au facut celelate femei care, de-a lungul timpului,…

- Nicolae Guta e insurat cu Cristina dar inca ii face ochi dulci fostei sale iubite, Beyonce de Romania! El o mai viziteaza pe mama copilului sau, ocazie cu care i-a propus, mai in gluma mai in serios, o partida de amor! Mai mult, a adus vorba si de fiica lui, pe care si-a pus in gand sa o marite dupa…

- Apar noi informatii cu privire la starea de sanatate a pitestencei Cristina Manea. Tanara mamica a fost diagnosticata cu o boala nemiloasa, asta imediat dupa ce a adus pe lume un copil. Dupa o mobilizare exemplara, Cristina a reusit sa plece la tratament la Lyon in Franta. Apropiatii au postat noi…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Laurette nu e deloc in apele ei, de cand s-a aflat ca nu mai are de gand sa continue relatia cu sotul aflat in inchisoare, dar se straduieste,A de dragul fetitei sale,A sa nu se vada cat de mult e chinuita de ganduri. Mulatra a insotit-o pe micuta intr-o plimbare in mijlocul naturii, iar fetita a fost…

- Ziua de astazi va fi una extrem de dificila pentru parinții Denisei, artista care, in urma cu cateva luni, parasea, mult, mult prea devreme, aceasta lume. Iar acum, tatal și mama ei sunt nevoiți sa o cinsteasca cu ocazia uneia dintre cele mai triste momente ale anului pentru romani...

- Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Catalin Botezatu a reactionat la cea mai grea intrebare care ii poate fi adresata zilele acestea. Cu vocea sfarsita de durere, designerul a spus ca traieste un moment greu din viata sa.

- Au trecut șapte ani de cand chef Florin Dumitrescu și partenera lui de viața s-au vazut pentru prima data, insa puțini știu cum aratau aceștia la prima lor intalnire. Chef Florin Dumitrescu, care a dezvaluit ca exista un aliment caruia nu-i poate rezista , este indragostit pana peste cap de partenera…