- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca ministrii sensibili care se plang de atitudinea sa au trei secunde sa isi scrie demisia, dar dupa 27 de ani de nefacut nimic doar cine nu intelege poate sa fie calm. Premierul a raspuns in acest fel sfatului liderului PSD sa fie mai calm. ” Daca a fi foarte…

- Liviu Dragnea a declarat, joi seara, la Romania Tv ca mai mulți membri din PSD au fost informați din „zone oculte” ca ar putea sa fie președinți ai partidului. Șeful PSD a spus ca printre aceștia ar putea fi doi membri ai Guvernului, dar chiar și Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

- Maternitatea Buzau a raportat trei nasteri in prima zi de Craciun, doua fetite si un baietel si alte patru nasteri in cea de-a doua zi de Craciun, cand au venit pe lume doua fetite si doi baietei.

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare. Fostul sot al Elenei Udrea s-ar fi casatorit in secret imediat dupa ce a scapat de puscarie. Este vorba despre milionarul Dorin Cocos care s-ar fi insurat cu iubita lui, Raluca Miu. Tanara care in curand va deveni mama poarta un inel de cununie pe mana stanga,…

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Codin Maticiuc și frumoasa Flavia, ”vecina” matinalilor de la Antena 1, traiesc, in aceasta perioada, o adevarata poveste de dragoste. Și, chiar daca pana acum, nu și-au asumat-o, la modul oficial, Codin a acceptat sa vorbeasca despre ei, in exclusivitate cu Spynews.ro.

- Beyonce de Romania trece prin momente cumplite. Fosta iubita a lui Nicolae Guta este transfigurata de durere, dupa ce medicii i-au spus ca este suspecta de cancer. Ea va face in curand un nou set de analize, in urma caruia va afla daca are sau nu temuta boala. Ultimele fotografii postate de Beyonce…

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- Interzicerea totala a fumatului in locuri publice, care trebuia sa intre in vigoare de anul viitor, a fost anulata. Decizia a fost luata de coalitia partidelor de dreapta si extrema dreapta din tara, la presiunea fumatorilor.

- Fostul internațional roman Mihai Neșu, imobilizat din 2011 intr-un scaun cu rotile in urma unui accident suferit la un antrenament al echipei Utrecht, a primit un ''Premiu de merit'' din partea FIFPro, in cadrul Adunarii Generale a sindicatului internațional al fotbaliștilor, potrivit site-ului organizației.

- Relatia dintre nepotul Regelui Mihai si rudele sale continua sa fie una tensionata, dar trecerea in nefiinta a Regelui ar putea aduce reconcilierea mult dorita. Principele Nicolae a trimis o adresa catre Familia Regala, prin care cerea sa i se comunice detalii privind prezenta sa la inmormantarea Regelui…

- In weekend-ul recent incheiat, Elena Basescu si Catalin Tomata si-au ”oficializat” relatia la NUBA, un select club de noapte, unde au iesit sa se distreze. EBA a trecut, in mod clar, peste divort si acum se bucura din plin de povestea de dragoste in care este implicata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Dupa ce Cristina, soția lui Nicolae Guța, și-a facut de cap intr-unul dintre cluburile de manele din București, ignorandu-l pe manelist, scandalul a fost unul uriaș la ei acasa. De fapt, scandalul a fost destul de mare incat intre cei doi sa se rupa, din nou, orice fel de relație.

- Cristina, blondina care l-a luat de barbat pe celebrul Nicolae Guța, știe cu adevarat sa se distreze. Iar daca la evenimentele la care iși insoțește soțul zambește foarte rar și este reținuta, provocandu-l astfel pe manelist sa fie ”cuminte”, atunci cand este singura uita de... suparari.

- Procurorii turci au emis, miercuri, mandate de arestare pe numele a peste 330 de angajati ai Armatei din Turcia, despre care autoritatile sustin ca au legaturi cu reteaua FETO, condusa de clericul Fethullah Gulen. Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe…

- Mirela Vaida este din nou daramata de durere! La doar o zi dupa ce a condus-o pe Stela Popescu pe ultimul drum, prezentatoarea TV vorbeste cu ochii in lacrimi despre Cristina Stamate. Actrita a murit luni dimineata, lasand un gol imens in sufletele tuturor. La inceputul emisiunii „Acces Direct”, Mirela…

- “Cu putin inainte de ora 07.00, in aceasta dimineata, actrița a decedat”, a anuntat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca, Bogdan Oprita, potrivit Agerpres. Read More...

- Hoțul care a crezut ca a dat lovitura dupa ce i-a furat geanta angajatei unui magazin din Piața Mare, pe 19 noiembrie, a fost prins joi seara. Pe baza probelor video, pentru depistarea barbatului de 29 de ani a fost nevoie de polițiștii din Gorj și Hunedoara, suspectul fiind ridicat de anchetatori din…

- Criminalul Charles Manson și-a lasat averea adunata din vanzarea drepturilor de autor și a imaginii sale in perioada in care a stat in inchisoare lui Matthew Roberts un american cu care a corespondat in perioada in care a fost inchis, scrie The Sun. Toate bunurile sale, caștigurile pobținute din vanzarea…

- Jurnalista Sorina Matei a afirmat într-un intervenție telefonica în cadrul emisiunii "Dosar de Politician", B1 Tv, ca din interiorul SRI se trimit semnale catre ea prin care i se cere sa renunțe în a mai scrie cu dezvaluiri despre procurorul Alexandra Carmen…

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- Relatia manelistului cu Cristina este una cat se poate de controversata, cei doi se impaca si se cearta la orice pas. Recent fosta sotie a lui Nicolae Guta a declarat in emisiunea „Star Matinal” cat de schimbat este acesta si cat de rau a ajuns de cand este cu iubita sa, Cristina.

- Oana Roman a inceput seria de dezvaluiri in emisiunea ”Oana Punct Roman”, emisiune pe care o puteți urmari in fiecare joi de la ora 15.00 doar pe Facebook-ul revistei VIVA! Vedeta a comentat apariția cuplului la petrecerea VIVA! Influencers. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au venit impreuna la VIVA! Influencers…

- Nicolae Guta e insurat cu Cristina dar inca ii face ochi dulci fostei sale iubite, Beyonce de Romania! El o mai viziteaza pe mama copilului sau, ocazie cu care i-a propus, mai in gluma mai in serios, o partida de amor! Mai mult, a adus vorba si de fiica lui, pe care si-a pus in gand sa o marite dupa…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…

- Scandalul izbucnit dupa ce Principele Nicolae nu a fost primit de bunicul sau a ajuns si in presa de peste hotare. Totusi, Casa Regala a Romaniei a primit si vesti bune din Elvetia, unde Regele Mihai I s-a retras de mai bine de un an.

- Lovitura teribila pentru soferi! Agenția Naționala pentru Protecția Mediului a anuntat ca urmeaza sa faca un inventar al emisiilor de CO2 generate de autovehiculele inmatriculate in anul 2017, raportat la parcul auto existent la 31 decembrie 2016.

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Florian Coldea este în acest moment ofițer în rezerva și este angajat cu contract civil la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", a anunțat marți președintele Comisiei parlamentare de control al activitații SRI, Claudiu Manda, informeaza Agerpres. Claudiu…

- Florian Coldea este in acest moment ofițer in rezerva și angajat cu contract civil la Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", a anunțat marți președintele Comisiei parlamentare de control al activitații SRI, Claudiu Manda, care a citat un raspuns primit de comisie de la SRI despre…

- Gazonul arenei din Ștefan cel Mare a fost refacut și este in regula pentru meciul Dinamo - Viitorul, de luni. In urma cu doua saptamani era lamentabil. Terenul și-a schimbat culoarea in Ștefan cel Mare. In urma cu doua saptamani, la meciul cu Juventus Colentina, 3-0, gazonul arata ca unul al unei arene…

- Relația dintre Cristina și Nicolae Guța pare sa fie, acum, una liniștita. Dar asta doar pentru ca celebrul manelist habar nu are de ce nu reușește sa faca un copil cu frumoasa lui soție, in ciuda tuturor eforturilor sale.

- Relația dintre Cristina și Nicolae Guța pare sa fie din ce in ce ”mai moderna”. Iar recent cei doi au incheiat un acord care, probabil, va uimi intreaga suflare manelistica de la noi, cu atat mai umult cu cat un asemenea pact nu a mai fost auzit, la noi.

- Scenariu halucinant lansat de un fost ministru al Finantelor! Invitat la TVR, Eugen Teodorovici a afirmat ca ar fi primit o diploma de master de la Academia Nationala de Informatii.. fara sa fi trecut vreodata pe la cursuri.

- Relația dintre Cristina și Nicolae Guța pare sa fie una destul de dificila. Iar asta pentru ca blondina, dupa ce a fost inșelata cu o tanara focoasa din zona Moldovei, pare decisa sa ii faca viața grea manelistului și sa il puna ”sa plateasca” pentru faptul ca i-a greșit.

- Procesul intentat de Roby și Malone lui Maticiuc s-a sfarșit. Și s-a sfarșit prost pentru cei doi prieteni, care pe langa faptul ca au pierdut lupta in fața justiției au mai fost declarați, in mod oficial, dobitoci

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca s-a gândit la demisie și ca relația cu Liviu Dragnea nu este ”într-un moment fericit”. Întrebat daca a vorbit în partid despre posibilitatea de a demisiona din postul de prim-ministru, Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose a declarat luni ca nu poate spune ca se afla "intr-un moment fericit" al relației sale cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat la Antena 3 daca exista o tensiune între el și președintele PSD, șeful Executivului a raspuns:…

- Nicolae Guta a ajuns de nerecunoscut, a slabit foarte mult, iar fanii l-au suspectat ca ar avea SIDA. Inclusiv sotia lui, Cristina, s-a ingrijorat teribil, asa ca l-a trimis pe manelist sa-si faca analizele. Artistul a fost la un medic pentru un control amanuntit, iar in cursul zilei de marti a primit…

- Parlamentul European a votat, miercuri, in favoarea propunerii Consiliului UE de a acorda Romaniei si Bulgariei accesul partial la Sistemul de Informatii privind Vizele (VIS) din spatiul Schengen, relateaza site-ul agentiei Novinite, conform Mediafax.Cele doua state vor putea consulta si verifica…

- In cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov a fost intrebat: Cum ati califica relatia dintre guvernare si Presedintie, pe de o parte, si guvernare si opozitia pro-europeana, pe de alta parte?