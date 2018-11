Stiri pe aceeasi tema

- Salariul ramane, și in 2018, principalul criteriu in funcție de care romanii iși aleg cariera, angajatorul și chiar orașul in care vor sa locuiasca și sa lucreze. Media salariala, la nivel național, crește proporțional cu numarul de angajatori existenți in fiecare oraș, cu industria din care fac parte,…

- Iubitorii de folclor autentic sunt așteptați, la final de noiembrie, la un spectacol care celebreaza 100 de ani de Romania. Se numește „Din Banat in toata țara” și propune o calatorie muzicala prin toate zonele țarii. The post Super-spectacol de Centenar, la Timișoara. Cu Nicolae Furdui Iancu și ansamblurile…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului (USAMVB) din Timișoara a marcat 100 de ani de la Marea Unire. Pentru asta a pregatit un eveniment special vineri, 19 noiembrie, in incinta campusului universitar. Gulaș, tocanița de vanat, varza cu afumatura, carnați, salamuri și branzeturi…

- Festivalul Fanfarelor este una dintre cele mai spectaculoase evenimente ale toamnei la Timișoara. Invitatul special este Ovidiu Lipan „Țandarica”, care va susține un concert special, alaturi de doua formații de tradiție. The post Țandarica, Fanfara 10 Prajini și Fanfara Transilvania Cugir, in concert…

- Consiliul Local Urlati si Primaria Orasului Urlati au pregatit in detaliu editia de anul acesta a deja traditionalului eveniment local „ZILELE TOAMNEI” care va avea loc in zilele de 22 si 23 septmebrie 2018, incepand cu ora 14.00, in Centrul civic al Orasului Urlati. Evenimentul organizat in anul Centenarului…

- A fost agitație mare, astazi, pe strada din fața Catedralei Mitropolitane, care a fost inchisa circulației timp de aproximativ o ora. Ziua Pompierilor a fost marcata și la Timișoara, astfel ca reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Timiș au pregatit un program special. Festivitatea…

- Doar o mana de oameni s-a adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a participa la protestul „O luna fara vinovați”, organizat la 30 de zile de la mitingul cu incidente din București. In jurul orei 20.00, doar puțin peste 50 de persoane s-au strans in centrul orașului. Protestatarii…

- Desfașurata in anul Centenarului, Conferința Naționala „Profesorul Ion D. Lazarescu, fondatorul școlii romanești de teopria așcierii”, a adunat ieri, 7 setembrie, la Centrul Cultural Cugir, peste 60 de participanți din Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Timișoara, București și Cugir. Aflata la cea de-a VI-a…