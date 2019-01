Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului DOLACHE DAMIAN judecator la Curtea de Apel Bucuresti sub aspectul savarsirii infractiunii…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a transmis in judecata cauza penala in privinta unui barbat din Chisinau, invinuit de comiterea infractiunii de trafic de influenta, pentru acceptarea si primirea mijloacelor banesti sustinand ca are influenta asupra persoanelor cu demnitate publica,…

- Proiectul prevede schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare" cu cea de "politist de penitenciare". "Prin proiect se urmareste implementarea deciziilor CCR 803/2015 si 109/2018, care au impus reglementari la nivelul legii organice…

- Parchetul General a publicat, astazi. pe pagina de internet a institutiei, documentele care arata criteriile, conditiile si documentele pe care Ministerul Justitiei le-a solicitat procurorului Augustin Lazar, in aprilie 2016, cand acesta a candidat pentru functia de procuror general, pentru ...

