- Gigi Becali susține ca i s-a propus sa preia clubul Dinamo. Ce raspuns le-a dat ”cainilor”. ”Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine. Mi-a zis ca sunt campion sigur cu doua echipe. Mi s-a propus Dinamo. Dar nu fac ceva…

- Ilie Dumitrescu, fostul antrenor și jucator de la FCSB, a analizat prestația steliștilor din primul meci oficial din 2018, 2-1 cu Gaz Metan. Dumitrescu a evidențiat problemele din jocul echipei lui Dica și crede ca CFR Cluj, adversara din etapa viitoare, ar putea profita de ezitarile steliștilor. "O…

- FCSB s-a impus cu emoții in fața celor de la Gaz Metan, 2-1, in primul meci oficial din 2018 al echipei roș-albastre. Formația lui Nicolae Dica a avut o evoluție nesigura, in special in defensiva. Cel mai bun jucator al meciului a fost Constantin Budescu, care a marcat un gol și a dat o pasa decisiva.…

- Denis Alibec a reușit in sfarșit sa sparga gheața pentru FCSB in acest campionat, atacantul marcand golul doi al echipei sale in meciul de la Mediaș, in minutul 65. Șapte minute mai tarziu, a luat un "galben" aiurea și va lipsi cu CFR Cluj! Alibec a inceput meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus…

- Dan Nistor, noul decar al lui Dinamo, revenit in aceasta iarna dupa experiența CFR Cluj, a prefațat duelul de duminica cu CS U Craiova. "Sunt foarte bucuros ca m-am intors. Maine ne asteapta un meci important si trebuie sa castigam cele trei puncte. Ne va astepta un meci foarte, foarte greu, cu o echipa…

- FCSB va juca azi, de la ora 20:45, in primul meci oficial din 2018, contra celor de la Gaz Metan. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV DigiSport, LookTV și TV Telekom Sport. Inainte de meci, Gigi Becali a spus ca este sigur ca echipa sa va caștiga și a dezvaluit ca vrea sa caștige cu…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ar fi preferat ca meciul din deplasare cu Dinamo, de duminica, sa aiba loc pe Arena Nationala si nu pe stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, informeaza site-ul clubului. …

- Nicolae Dica are o singura dilema in preajma startului oficial 2018: daca sa joace in atac cu Florin Tanase sau cu Denis Alibec. Ros-albastrii joaca diseara ultimul amical inaintea debutului oficial din acest an, care se va derula sambata la Medias, cu Gaz Metan. De la ora 17:00, astazi, Steaua intalneste…

- FCSB s-a impus in fața celor de la Jiangsu Sunning, 3-1, dupa un meci in care antrenorul Nicolae Dica a mizat pe cei mai buni jucatori. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre echipa aleasa de Dica și a spus ca, in opinia lui, antrenorul stelist va folosi același prim "11"…

- Mijlocasul echipei de fotbal FCSB, Cristian Tanase, spune ca daca echipa va munci si se va pregati bine, poate lua campionatul si trece de Lazio in 16-imile Europa League. ''Cred ca avem un lot valoros, cu jucatori talentati, care au calitati deosebite. Daca muncim si ne pregatim…

- LIVE TEXT. FCSB – Olimpik Donețk (joi, ora 15:00). Echipa lui Nicolae Dica disputa primul test din 2018, in Turcia. Dupa 18 etape, Olimpik ocupa locul 6 in campionatul Ucrainei, ultimul care asigura prezenta in play-off. Ucrainenii incep campionatul mai tarziu decat noi, astfel ca primul meci oficial…

- Se apropie reunirea lotului vicecampioanei, FCSB urmand sa plece pe 8 ianuarie in Turcia pentru primul cantonament al iernii. Chiar daca fotbalistii se pregatesc pentru finalul vacantei, situatia lui Denis Alibec este in continuare incerta. Unul dintre cele mai discutate cazuri din ultimii ani la…

- Problemele cu accidentarile repetate din cadrul lotului nu sunt singurele pe care Nicolae Dica trebuie sa le rezolve in aceasta iarna. Antrenorul vicecampioanei este pus in fata unei dileme la fel de importante in ceea ce priveste alegerile pentru postul de atacant in primele etape de dupa reluarea…

- Bogdan Mara, managerul sportiv al lui CFR Cluj, a dezmințit informațiile lansate azi de Mircea Rednic, conform carora "feroviarii" l-ar fi ofertat pe croatul Antun Palici (mijlocaș, 29 de ani), fost capitan la Dinamo și recent plecat de la Mouscron. "Nu, nu suntem interesați de Palici. E un jucator…

- Nicolae Dica avertizeaza: ”E normal ca la inceput de an sa nu ai evoluțiile pe care le așteapta toata lumea”. Tehnicianul de la FCSB, Nicolae Dica, avertizeaza ca, in februarie, la reluarea sezonului 2017-2018, echipa sa va avea nevoie de cateva jocuri pentru a-și intra in ritm. ”Vine vacanța, apoi…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, ca Denis Alibec va ramane la FCSB daca va munci la antrenamente si va ajuta echipa. "Am fost acuzat de foarte multe persoane ca nu stiu...

- Harlem Gnohere, suspendat trei meciuri de FRF. Atacantul a primit și o amenda consistenta. Atacantul francez Harlem Gnohere, de la FCSB, a fost suspendat trei meciuri si amendat cu 7.000 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal (FRF), in sedinta sa de miercuri, dupa cartonasul rosu…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- Antrenorul ACS Poli Timisoara, Ionut Popa, a declarat, luni, dupa remiza cu Dinamo, scor 0-0, ca el le acorda nota 10 jucatorilor sai la istorie si 8 la fotbal, pentru partida cu formatia "alb-rosie"."Din ultimele sapte partide jucate, am pierdut un singur meci, la Cluj, se stie in ce conditii…

- In minutul 28, la 1-0 pentru gazde, Pintilii a reusit o recuperare, dar s-a prabusit imediat pe gazon, acuzand dureri la gamba si solicitand interventia echipei medicale. Acesta nu a mai putut continua partida, fiind inlocuit in minutul 30 cu Ovidiu Popescu. La putin timp dupa ce il inlocuise…

- Nicolae Dica a explicat motivul pentru care a decis astazi sa nu-l includa in lot pe Denis Alibec pentru meciul cu Viitorul, scor 2-0, deși atacantul n-ar avea vreo problema medicala. "Alibec nu a avut nicio problema medicala. Asta a fost decizia mea. Poate Alibec se va transfera, nu știm ce se va intampla…

- Prezent ieri la intalnirea lui Mircea Lucescu cu cursanții de la Licența Pro, Nicolae Dica a ținut sa ii adresese actualului selecționer al Turciei o intrebare: "Cum se gestioneaza relația cu jucatorii-problema?" Antrenorul celor de la FCSB nu a rostit nume, dar referința era clara la Denis Alibec.…

- CFR se felicita ca l-a luat pe Mailat: ”A intrat foarte bine cu Timișoara” Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, are tot mai multa incredere in mijlocașul Sebastian Mailat. In ultima etapa, jucatorul de 19 ani a evoluat impotriva fostei sale echipe. Deși a jucat mai puțin de 15 minute în…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre tragerea la sorți a 16-imilor Europa League și despre duelul echipei roș-albastre cu Lazio. "Acum, ce o vrea Dumnezeu. Merg pe mana Lui. El știe ce e cel mai bine pentru mine. Primul meci jucam acasa și e foarte important pentru noi. Jucam cu CFR Cluj, Lazio…

- FCSB e la 8 puncte distanta de CFR Cluj, liderul clasamentului, iar antrenorul Nicolae Dica e mai constient ca niciodata de acest fapt. Antrenorul FCSB are parte si de vesti bune. Ieșit accidentat...

- Situația financiara de la ACS Poli Timișoara pare sa nu cunoasca o rezolvare prea curand. Chiar daca vine sambata meciul de la CFR Cluj, echipa se gandește mai mult la ce va pune pe masa de Craciun decat la repetatul victoriei din tur. Antrenorul Ionuț Popa spune ca a fost organizata o discuție…

- FCSB (STEAUA) - LUGANO LIVE în Europa League. ONLINE STREAM Pro TV și Telekom Sport - VIDEO. FCSB va întâlni echipa elvetiana FC Lugano, joi, de la ora 22,05, pe Arena Nationala, în ultima etapa a Grupa G din Europa League. Partida este LIVE VIDEO pe Pro TV și Telekom Sport.…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a anunțat, miercuri, intr-o conferința de presa ca vicecampioana Romaniei va avea doar 17 jucatori pe foaia de joc la meciul cu FC Lugano din Europa League, din cauza accidentarilor, iar printre absenți se numara și atacantul Denis Alibec. …

- Denis Alibec nu este in lot pentru meciul FCSB – Lugano. Antrenorul Nicolae Dica a anunțat ca atacantul-problema, venit pentru doua milioane de euro de la Astra, va fi pus ”la pastrare”. Nicolae Dica a vorbit, in conferinta de presa premergatoare partidei cu Lugano, joc programat joi seara, de la ora…

- Eugen Neagoe a vorbit despre meciul dintre Sepsi și Dinamo, care e luni, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Tehnicianul nu poate uita nici eșecul de etapa trecuta cu CFR Cluj, scor 0-2. "Indiferent de adversarul pe care il intalnim, pentru noi toate partidele…

- Sorin Carțu, fost antrenor la FCSB, l-a criticat pe Denis Alibec pentru atitudinea pe care a avut-o de cand s-a transferat la echipa roș-albastra. In opinia acestuia, gestul de a-l injura pe antrenorul Nicolae Dica, așa cum s-ar fi intamplat la Plzen, este de neiertat. "Alibec e un rasfațat. Cum sa…

- Analistul Basarab Panduru a analizat jocul lui Dinamo din partida cu U Cluj din Cupa (1-1, 3-1 dupa penalty) și a criticat in termeni nemiloși jocul echipei lui Miriuța. "Care e diferenta dintre Goga si Rivaldinho? Care e diferenta dintre Geo Florescu si mijlocasii lui Dinamo? Care a fost diferenta…

- ACS Poli Timișoara – FCSB, in optimile Cupei Romaniei (joi, ora 21.30, Pro TV, Digi, Telekom). Nicolae Dica merge pe Bega cu echipa a treia! Pentru partida din optimile Cupei Romaniei pe care FCSB o va juca pe terenul lui ACS Poli Timișoara, antrenorul Nicolae Dica se va baza pe jucatori precum Emilian…

- Petrescu se ține de glume: ”Daca nu batem la Voluntari, ar trebui intrerupt campionatul” și ”Plecam in vacanța, ne-am luat bilete” Dan Petrescu s-a ținut de glume dupa victoria cu Sepsi Sfantu Gheorghe. Antrenorul lui CFR Cluj crede ca ar trebui intrerupt campionatul daca nu va lua trei puncte cu FC…

- Denis Alibec (26 de ani) este, fara indoiala, jucatorul roman care a dezamagit cel mai mult in acest final de an. Cu toate acestea, atacantul a reusit „performanta” de a-i dezbina pe Nicolae Dica si pe Gigi Becali.

- Gigi Becali susține ca nu e suparat pe Nicolae Dica, deși FCSB are doua infrangeri consecutive in campionat (0-1 cu Iași și 0-2 cu Astra). Patronul roș-albaștrilor spune insa ca nu va mai anunța echipa de start, așa cum o face de obicei, pentru ca a fost avertizat de Nicolae Dica. "Nu ma mai intrebați…

- FC Voluntari a remizat pe terenul lui Gaz Metan, scor 1-1, insa Claudiu Niculescu, antrenorul ilfovenilor, s-a ales cu o rana destul de urata la mana stanga, dupa ce a lovit un scaun din zona bancii de rezerve din cauza nervilor. "Am dat lovit in manerul scaunului, acesta era rupt și am intrat cu palma…

- Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan, se mulțumește cu punctul obținut dupa meciul cu FC Voluntari, scor 1-1, insa spune ca mulți jucatori vor pleca in iarna. "In prima repriza am avut doua ocazii mari, dar am greșit. Pana la urma e un punct bun. Jocul ne-a aratat ca trebuie sa avem speranțe. Vor…

- Nicolae Dica nu pare foarte afectat de faptul ca Denis Alibec l-a injurat in minutul 52 al meciului Viktoria Plzen - FCSB 2-0. La conferinta de presa sustinuta sambata, antrenorul vicecampioanei a vorbit despre noul scandal iscat de atacant si a gravitat intre "nu sunt primul antrenor injurat de…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, miercuri, ca se asteapta la un meci complicat cu Viktoria Plzen, joi, de la 20:00, in etapa a cincea a grupei G din Liga Europa, dar a precizat ca va pregati meciul la victorie. Dupa patru etape, vicecampioana Romaniei este liderul grupei,…

- Sepsi și Gaz Metan au terminat la egalitate, 0-0, intr-un meci disputat sambata. Antrenorul gazdelor, Eugen Neagoe, crede ca golul lui Patrick Petre nu trebuia anulat pentru ofsaid, insa ramane convins ca-i va salva pe covasneni. (Vezi aici faza) - Domnule Neagoe, sunteti multumit de remiza cu Medias?-…

- Ionel Danciulescu, managerul sportiv al lui Dinamo, a vorbit dupa infrangearea cu CFR Cluj, 0-2, și a explicat marea problema a jucatorilor lui Vasile Miriuța. "Eu ii vad afectați pe jucatori. E o problema mentala, ei nu sunt jucatori slabi. S-au luptat pentru caștigarea campionatului și și-au demonstrat…

- Dinamo a surprins pe toata lumea dupa ce l-a vandut pe Valentin Costache, 19 ani, la rivala CFR Cluj, pentru 700.000 de euro și 10% dintr-un viitor transfer.Antrenorul lui Dinamo a explicat de ce mijlocașul a decis sa plece la CFR Cluj, lasand sa se ințeleaga ca salariul oferit de șefii lui…

- Poli Iasi - FCSB, live blog de la 20:45. Meciul e televizat de DigiSport, TelekomSport si LookTV Echipe probabile: Poli Iasi: Kelava - Sin, Mihalache, Frasinescu, Badic - Cioinac, Qaka - Jo, Mendes, Pantiru - A. Cristea FCSB: Nita - Enache, Planic, Larie, Momcilovic - Nedelcu, Pintilii…

- Ciprian Marica, fost atacant al FCSB, a vorbit despre situația lui Denis Alibec și spune care crede ca este marea problema a atacantului care nu a dat niciun gol in Liga 1 in acest sezon. "E clar ca Alibec are o problema. Asta știu de la cei de la Steaua. El vrea sa joace varf, dar și sa coboare și…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Valentin Costache de la Dinamo la CFR Cluj. Finanțatorul roș-albaștrilor a intrat in direct la TV Digi Sport in emisiunea moderata de Radu Naum, unde invitat era și Nicolae Dica, antrenorul de la FCSB. Becali recunoaște ca l-a dorit pe…