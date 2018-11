Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XIII-a a Ligii I, la care a jucat in inferioritate numerica din minutul 64 si a beneficiat de un penalti pe final.

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal l-a sanctionat cu 2 etape de suspendare si 360 de lei penalitate financiara pe antrenorul Gheorghe Hagi, iar pe preparatorul fizic Yuksel Yesilova cu o luna de suspendare si 11.340 lei in urma altercatiei de la finalul partidei FC Viitorul…

- Seria surprizelor din etapa a XI-a a Ligii I a continuat cu cea mai boacana. Duminica seara pe stadionul care poarta numele unui mare stelist, "Anghel Iordanescu" din Voluntari, echipa FCSB a fost invinsa cu 0-1 de catre Concordia Chiajna. Formatia pregatita pe foaie de Nicolae Dica pastreaza dupa aceasta…

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I, scrie news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Tucudean ‘45+1 si Moutinho ’55. Pentru Astra a inscris Zoua, in minutul 89.Llullaku a trimis…

- FC Viitorul a invins in aceasta seara Astra Giurgiu la Ovidiu, in etapa a zecea a Ligii 1.Scorul a fost 1 0, gratie golului lui Baluta din minutul 90 2 Astra a jucat in zece oameni din minutul 34, dupa eliminarea lui Erico Da Silva, care a primit al doilea cartonas galben.Echipa oaspete era neinvinsa…

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, in ultimul meci al etapei a patra a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Velici, in minutul 5. Citește și: Se pregatește cea mai mare tranzacție din istoria…

- FC Petrolul a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formatia Metaloglobus Bucuresti, in etapa a IV-a a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Stefan Niculae, in minutul 45+1. Acesta este primul succes in campionat pentru Metaloglobus, dupa un rezultat…

- Formatia FCSB a invins, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, in etapa a cincea a Ligii I.Golurile au fost marcate de Gnohere '81 (penalti) si Coman '84. Edy Gnohere a transformat o lovitura de la 11 metri acordata un un hent al lui Jovanovici.Coman…