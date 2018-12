Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și CFR Cluj vor juca sambata, de la 20:00, in derby-ul pentru locul 1 in Liga 1. FCSB - CFR Cluj se joaca sambata, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe gsp.ro și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Partida se va juca pe Național Arena, acesta fiind primul meci…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul s a declarat dezamagit de esecul de pe teren propriu, scor 0 1, cu CFR Cluj, nu insa si de jocul tinerei formatii constantene, care a dominat clar campioana en titre a Romaniei, o formatie mult mai experimentata. "Normal ca sunt dezamagit ca nu am iesit din…

- Victorioasa in tur, 2-1 in Gruia, FC Viitorul este singura echipa care a invins-o pe CFR Cluj in acest campionat. Daca vor repeta performanța și in meciul programat in aceasta seara, pe teren propriu, de la ora 20.00, in etapa a 20-a a Ligii 1, constanțeni vor reveni pe podium. Viitorul - CFR este azi,…

- Dinu Gheorghe și Daniel Pancu au comentat prima repriza a meciului dintre CFR Cluj și Gaz Metan, scor 1-2. Primul gol al medieșenilor a fost marcat in urma unei gafe a portarului Giedrius Arlauskis. "CFR a intrat pe teren plina de ea, dupa victoria cu Dinamo. Arlauskis in ultimul timp e mai mult agitat…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu se pune problema sa revina in PSD si ca, in opinia, sa, problemele fostului sau partid nu se vor rezolva nici daca pleaca Liviu Dragnea, scrie Agerpres. "Nu ma intorc la PSD nici eu, nici…

- Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, s-a înțeles cu noul președinte executiv și a scapat de ”ancoratul” Iuliu Mureșan. Narcis Raducan a dezvaluit ca Marian Copilu a fost de acord cu propunerea lui Varga de a reveni în Gruia, pe postul de președinte…

- FCSB joaca in aceasta seara, la Voluntari, cu Concordia Chiajna, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. live de la 21:00 FCSB - Concordia Chiajna Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile:…

- O tanara din Filipine a izbucnit in lacrimi chiar la inceputul petrecerii ei de majorat. Adolescenta a dansat cu un ursuleț acoperit cu poza tatalui ei. Aljean Legaspino și-a sarbatorit implinirea a 18 ani de viața in Davo, Filipine, acolo unde tradiția spune ca primul dans care marcheaza trecerea de…