Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae Ciuca, propus ministru al Apararii in Guvernul condus de Ludovic Orban, a anunțat, vineri, ca trece in rezerva, potrivit G4Media. Nicolae Ciuca a participat, vineri, la ceremoniile din Parcul Carol de Ziua Armatei Romaniei, iar la finalul ceremoniei, Ciuca le-a declarat jurnaliștilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la ceremoniile de Ziua Armatei din Parcul Carol, ca este esential ca angajamentul cu privire la cresterea bugetului pentru Aparare sa fie respectat, "pentru ca aceasta initiativa a adus recunoasterea aliatilor si beneficii certe pentru securitatea Romaniei".…

- Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției…

- Marea Britanie va solicita amanarea iesirii din Uniunea Europeana in cazul in care nu ajunge la un acord cu Bruxellesul pana sambata, afirma Stephen Barclay, ministrul britanic pentru Brexit, anunța MEDIAFAX."Pot confirma, asa cum premierul a transmis in mod repetat, ca, in primul rand, Guvernul…

- Premierul interimar Viorica Dancila a declarat, miercuri, la evenimentul de semnare a proiectului „Multirisc Modul III", ca peste 9.000 de angajați ai serviciilor de urgența vor urma cursuri de perfecționare și vor fi instruiți sa intervina mai eficient pentru salvarea oamenilor aflați in pericol,…

- ”Din cercetari a reieșit ca, in ziua de 7 septembrie, in jurul orei 21.50, acesta ar fi condus autoturismul pe strada Macului, din municipiul Galați, catre strada Calea Prutului și, la un moment dat, ar fi surprins și accidentat mortal un barbat, de 27 de ani, din județul Vaslui, care se deplasa…

- Mario Iorgulescu, cel care a provocat accidentul de sambata noapte, soldat cu un mort, va fi acuzat de ucidere din culpa. Parchetul a deschis deja un dosar penal, la cererea Poliției Rutiere. Mario Iorgulescu a fost operat, intre timp, la Spitalul Elias din Bucuresti, iar luni a iesit din coma. Politistii…