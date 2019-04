Stiri pe aceeasi tema

- EXPLICATII… „Este greu pentru o echipa sa vina, sa preia din mers si sa finalizeze cu succes, prin masuri potrivite, proiectul aflat in derulare”, sustin initiatorii propunerii legislative. MANDAT… Mai multi parlamentari PSD au inregistrat la Senat o initiativa legislativa care prevede prelungirea mandatului…

- Aparent, ieșirile publice ale președintelui Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, dau startul precampaniei electorale pentru alegerile europarlamentare in Ialomița. In urma cu doua saptamani a fost prezent la semnarea contractului pentru reabilitarea Ambulatoriului de la Fetești, saptamana trecuta…

- Consilierii județeni din Timiș au respins astazi un proiect de hotarare care prevedea votarea regulamentului privind modul de utilizare a terenului și infrastructurii de pe Aerodromul Cioca, situat pe Calea Torontalului. Președintele Consiliului Județean, Calin Dobra, se declara dezamagit de respingerea…

- In cadrul sedintei de Consiliu Judetean, miniparlamentul judetului a luat act de demisia consilierului PNL, Raul Florescu. Tot astazi, noul consilier a depus juramantul de credinta. Este vorba despre Marius Vacaroiu, situat pe lista PNL pe pozitia 15 la alegerile locale din 2016. La sfarsitul lunii…

- Moment istoric in cadrul Consiliului Județean Ialomița. Președintele Victor Moraru a pierdut susținerea majoritații consilierilor județeni PSD. Marul discordiei l-au reprezentat doua proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița, desfașurata miercuri, 27 martie 2019. Ele…

- Printre proiectele care vor fi supuse aprobarii consilierilor municipali in sedinta de miercuri se numara si cel al pasajului pietonal subteran de pe bulevardul Unirii. Una dintre gurile de acces ale pasajului a fost decopertata in ianuarie 2018 pentru a se putea constata starea lui si pentru a se putea…

- Vineri, 22 martie 2019, plenul Consiliului Județean Ialomița, reunit in cadrul unei ședințe convocate «de indata», a repartizat celor 66 de administrații din Ialomița bugetele anului in curs. In cadrul ședinței, președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a admis ca formula de calcul…

- Prima ședința a Consiliului Județean Ialomița din acest an reconfirma controlul politic absolut exercitat de catre majoritatea PSD-ALDE in cadrul administrației județene. Joi, 31 ianuarie 2019, dictatura votului a facut inutila orice forma de opoziție. Și a consfințit controlul politic pe care președintele…