Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai puternica monarhie din lume a intins covorul rosu dictatorilor romani Nicolae si Elena Ceausescu cu ocazia vizitei pe care acestia au efectuat-o in luna iunie a anului 1978. Ceremonialul care a tinut trei zile a fost la fel de fastuos: delegatia romana a fost primita cu urale si steaguri tricolore,…

- Arsenie -a spus in fata fostului dictator Nicolae Ceausescu cand si cum o sa sfarseasca, scrie shtiu.ro. „Prin anii '80, Parintele Arsenie a fost dus si la Ceausescu, care l-a intrebat: 'Hai, popo, am auzit ca tu prezici soarta unui om. De mine ce stii, cand am sa mor?'. Si Arsenie i-a spus:…

- O intamplare incredibila a avut loc inaintea meciului de box dintre poloneza Ewa Brodnicka (35 de ani) și luptatoarea argentiniana Edith Soledad Matthysse (39 de ani). La cantarul oficial, poloneza a ales o metoda inedita in incercarea de a-și intimida adversara. Intr-un moment in care nimeni nu se…

- Elena Ceaușescu ar fi avut o viața amoroasa destul de infierbantata, in afara casniciei sale cu Nicolae Ceaușescu. L-ar fi incornorat pe ‘nea Nicu de multe ori, dar una dintre aceste presupuse iubiri ar fi fost de departe cea mai scandaloasa. Nevasta barbatului din cea mai controversata poveste de dragoste…

- In urma cu aproape 10 ani, a avut loc un moment istoric la nivel mondial. Motivate de speculațiile conform carora Nicolae și Elena Ceaușescu nu se afla in sicriele in care se presupune ca au fost ingropați, rudele celor doi au fost de acord sa aiba loc deshumarea cadavrelor. S-au prelevat probe ADN…

- Anna Lesko și Dj Vinnie s-au desparțit definitiv dupa 8 ani de relație și, se pare, motivul ar fi intocmai Mike Diamondz, cantarețul cu care artista a fost surprinsa in club, in ipostaze tandre. Mike Diamondz (36 ani) a oferit primele declarații despre relația pe care o are cu Anna Lesko (40 ani) și…

- O ipoteza uluitoare in legatura cu sfarșitul fostului demnitar comunist buzoian Gheorghe Bobocea este lansata de catre fiica acestuia, Ioana. In cadrul unui interviu acordat in urma cu cațiva ani jurnalistului Ovidiu Ohanesian, Ioana Bobocea susține ca tatal sau a fost iradiat la ordinul lui Nicolae…

- Elena Ceaușescu a suferit de gelozie din cauza unei alte femei, de o frumusețe rapitoare și iubita in Romania la acea vreme. Soția tovarașului suprem a incercat sa ii faca rau rivalei ei, careia ii dorea moartea.