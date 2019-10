Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk anunța extinderea Tesla in Europa de Est. In ce țari vine gigantul american Elon Musk, directorul general al Tesla, a declarat ca producatorul american de automobile electrice intentioneaza sa-si extinda prezenta pe majoritatea pietelor din Europa de Est, la inceputul anului viitor. Într-un…

- 5,3 milioane de emigranti si-au parasit tarile, anul trecut, pentru a se instala in statele dezvoltate ale lumii, se arata intr-un raport publicat miercuri, la Paris, de Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, anunța romania-actualitati.ro" target="_blank">romania-actualitati.ro.Romania…

- In 2018, numarul migrantilor a crescut la nivel mondial cu doua procente fata de 2017. In cifre absoute, statele dezvoltate ale lumii au primit 5,3 milioane de migranti numai in cursul anului trecut. Pe primul loc in randul gazdelor sunt Statele Unite, urmate de Germania, releva raportul Organizatiei…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat, joi, ca, incepand cu 1 septembrie, Romania si Bulgaria vor fi coordonate de catre Biroul Reprezentantei Regionale a FMI pentru Europa Centrala si de Est, cu sediul central la Varsovia, Polonia, iar Nadeem Ilahi, in prezent seful biroului din Varsovia, va…

- Reprezentantul Regional al Fondului Monetar International (FMI) pentru Romania si Bulgaria va fi, incepand cu 1 septembrie, Nadeem Ilahi, seful Biroului Reprezentantei Regionale a FMI pentru Europa Centrala si de Est, cu sediul central la Varsovia, a anuntat, miercuri, institutia financiara internationala,…

- Marimea disproportionata a reparatiilor platite de Germania, aferente celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru pierderile imense suferite de Polonia in comparatie cu cele platite de Berlin tarilor occidentale reprezinta o discriminare, potrivit ministrului de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Intrebat de moderatoarea emisiunii de la Romania TV cum raspunde reproșurile ca ar dori sa faca alianța la Bruxelles cu partidele de stanga, Rareș Bogdan a spus ca: 'Niciodata un om de dreapta nu poate sa se alieze cu unii care nu pot sa iși faca nici cruce. Cu stanga nici cruce nu poți sa iți faci.…