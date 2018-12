Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Pavel Filip s-a deplasat astazi la Drochia, acolo unde se desfasoara o sedinta comuna cu autoritatile locale. Descinderea în nordul tarii face parte din strategia de comunicare a Executivului cu exponentii administratiilor publice, dar si cu oamenii simpli. Ideea…

- Pavel Filip l-a asigurat pe Dereck J. Hogan ca guvernarea va depune toate eforturile ca alegerile parlamentare sa se desfașoare intr-un mod liber, democratic și transparent și ca Moldova nu devia de la drumul euro-atlantic.

- 100 de mii de oameni au venit, potrivit organizatorilor, la adunarea naționala a PDM pentru Moldova. Este vorba despre membri și simpatizanți ai Partidului Democrat din toata țara. Oamenii spun ca s-au adunat pentru a-i susține pe cei de la PDM și spun ca apreciaza reformele care fost facute.…

- Un nou drum renovat in cadrul programului „Drumuri bune pentru Moldova” a fost dat astazi in exploatare in localitatea Sireți, raionul Strașeni. La inaugurarea drumului reabilitat a participat prim-ministrul Pavel Filip, care a accentuat importanța acestui program.

- Complexul multifuncțional Chișinau Arena este o investiție in viitorul Capitalei și un semnal ca orașul se dezvolta. Acest lucru l-a scris pe Facebook președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

- În fiecare locuința în care exista butelie de gaz urmeaza sa fie instalate gratuit detectoare speciale, care vor semnala eventuale scurgeri de gaze. Propunerea a fost facuta de catre liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la ședința saptamânala a PDM, la care…

- Prim-ministrul Pavel Filip și premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze au apreciat relațiile moldo – georgiene ca fiind excelente, subliniind ca dialogul bilateral cunoaște o ascensiune continua datorita obiectivelor și intereselor comune.