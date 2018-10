Nicolae Banicioiu: Proiectul cu spitale regionale, lansat de cel putin 25 de ori; pierdem fondurile europene

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu a afirmat, sambata, ca Romania pierde bani europeni destinati construirii de spitale regionale, precizand ca astfel de fonduri vor fi procurate cu greu de la organismele comunitare de la Bruxelles. "In afara de proiectele vechi pe care le tot redeschidem,…

- Exact inainte de preluarea presedintiei Consiliului European, Romania se situeaza intr-o postura multi-defavorabila asa cum nu a mai avut niciodata in parcursul ei european post-revolutionar, scrie Cristian Unteanu, corespondent de presa la Bruxelles, pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Conflictul dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana in privinta finantarii din bani europeni a proiectelor mari de infrastructura a atins noi cote saptamana aceasta: comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a atacat dur guvernarea Dancila. Cel mai fierbinte subiect? Autostrada…

- "DATORITA activitatii directe a Corinei Cretu si echipei sale de la Bruxelles am reusit in perioada 2014-2016 sa aducem in Romania un surplus de peste 5 miliarde de euro fonduri structurale nerambursabile !DIN CAUZA incompetentei Guvernelor Dragnea pierdem in 2018 deja 800 milioane de euro…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca le-a transmis liderilor grupului ALDE european, la intalnirea cu aceștia marți la Bruxelles, ca Romania se situeaza undeva la mijloc in clasamentul țarilor europene in ceea ce privește corupția."A fost cred ca și o intrebare in legatura…

- Pe 18 septembrie 2017, Daniel Tudor Mihalache, primarul din Copșa Mica, iși punea in rucsac cateva haine, plasturi și ceva medicamente, dar și caștile cu care sa asculte muzica psalmica și pleca spre București, la pas. In fața lui erau 320 de kilometri de drum. Oricum este pasionat de trekking, dar…

- Vicepresedintele Comisiei de Buget si Finante din Parlament, deputatul PNL Bogdan Hutuca, avertizeaza ca Romania va fi penalizata de Comisia Europeana din cauza deficitului bugetar excesiv, avocatilor romani fiindu-le imposibil de explicat in instanta de ce o tara cu crestere economica record in 2017…

- Este vorba despre asigurarea conexiunii optime a portului Constanța cu fluviul Dunarea. „Proiectul va permite o mai buna exploatare a potențialului uriaș de care dispune traficul fluvial in ceea ce privește schimburile comerciale. El va aduce beneficii economiei intregii regiuni de…