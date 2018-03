Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- Dupa 14 ani de cand e membru al Partidului Social Democrat, fostul ministru al Sanatatii, actualmente vicepresedinte al PSD, isi doreste sa ajunga numarul 2 in formatiune. Adica spera sa obtina functia de presedinte executiv, pe care o detine la momentul de fata Niculae Badalau. Cu o zi inainte de data-limita…

- ”Am venit sa anunț conducerea partidului ca imi depun candidatura pentru poziția de președinte executiv al PSD.”, a spus Banicioiu la Antena 3. De ce candideaza Intrebat ce parere are Liviu Dragnea despre acest lucru, fostul ministru a raspuns: ”Domnul Dragnea cred ca are o parere…

- Surse din PSD au declarat pentru Money.ro ca Nicolae Banicioiu și-a depus candidatura in cursul zilei de miercuri pentru funcția de președinte executiv al PSD. In prezent, aceasta funcție este deținuta de Niculae Badalau, care, insa, afirma cu o luna in urma ca „in proporție de 51%” tinde sa nu mai…

- Cinci voci importante din PSD au criticat astazi la sedinta CEX planurile lui Liviu Dragnea de a organiza un Congres in data de zece martie in care sa fie alesi noii vicepresedinti ai partidului pe cele opt regiuni, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. Cei care s-au declarat impotriva sunt…

- „N-am auzit pana acum de vreo candidatura ca presedinte executiv a domnului Neacsu. Sigur, unele organizatii si-au exprimat sustinerea sau ideea de a sustine si de a propune, dar nu s-a discutat despre acest lucru”, a spus Dumitru Buzatu, potrivit News.ro. Intrebat daca Marian Neacsu poate…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni ca nu este interesat de functia de presedinte executiv al PSD. "Dupa ce a devenit oficiala discutia despre alegeri si s-a votat ca vor fi alegeri o sa avem o intalnire cu presedintii de organizatii, colegii de pe zona, si vom stabili cine va reprezenta zona",…

- Numarul doi din PSD, Niculae Badalau le-a dezvaluit jurnalistilor ce a discutat cu presedintele PSD, inainte de comitetul executiv al PSD. Badalau sustine ca desi Dragnea are un cuvant greu in aceste alegeri, nu i-a cerut sustinerea pentru candidatura sa la functia de presedinte executiv al partidului."Am…

- Partidul Unitații Naționale și-a lansat astazi in cadrul unei ședințe naționale, organizația de femei a formațiunii. Potrivit unui comunicat emis de PUN, la ședința de constituire a organizației au participat 272 de femei din toate raioanele Republicii Moldova.

- PSD Bacau il va sustine pe actualul presedinte al partidului, Liviu Dragnea, la conducerea PSD, potrivit unei rezolutii adoptate, duminica, de Conferinta extraordinara a organizatiei judetene. Potrivit unui comunicat de presa transmis de PSD Bacau, decizia a fost adoptata cu unanimitate de voturi…

- Am putea asista la o premiera ciudata in PSD, dupa ce organizația PSD Dolj l-a propus pe Marian Neașcu pentru funcția de președinte executiv al partidului. Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii…

- Cei 175 de delegati ai PSD Dolj vor sustine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, mentinerea in functia de presedinte al formatiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru functia de presedinte...

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat procedura de numire in funcție a unui judecator la Curtea Constitutionala. Decizia a fost luata in baza demersului depus la CSM de catre președintele interimar al CC, Aurel Baieșu, dupa ce, la 31 ianuarie, Tudor Panțiru a demisionat, din motive personale,…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu stie daca va mai candida la functia de presedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, si ca regreta perioada in care era presedinte al organizatiei judetene…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vrea sa-l schimbe pe Niculae Badalau din functia de presedinte executiv, au declarat mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Dragnea nu-i iarta pozitionarea de partea lui Mihai Tudose in timpul conflictului cu fostul premier si scrisoarea deschisa in care a denuntat…

- Numit recent in funcția de președinte interimar al filialei județene PSD, Calin Dobra, care ocupa și funcția de președinte al CJ Timiș, a admis ca exista o problema in cadrul partidului. Comunicarea a lasat de dorit in ultima perioada, și din cauza instabilitații planului ierarhic. „Unul dintre punctele…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Mediu, Gratiela Gavrilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului, cu 18 voturi pentru, 6 impotriva si nicio abtinere. Grațiela Gavrilescu este deputat ALDE de Prahova și a deținut…

- Sorina Pintea a fost votata de Comitetul Executiv al PSD si este propunerea pentru functia de ministru al Sanatatii. Economist de profesie, ea a fost in ultimii ani managerul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare.

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, ...

- Cu trei saptamani inainte de alegerile care vor stabili viitorul presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Timis, un singur pretendent si-a depus dosarul. Danut Lata, cel care conduce destinele fotbalului timisean de mai bine de 25 de ani, nu va mai candida.

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Decirom SA Constanta din data de 18.12.2017, ora 13.00, in prezenta actionarilor reprezentand 99,77 din capitalul social, a luat, in unanimitate, mai multe hotarari. Astfel, actionarii au aprobat revocarea lui Valeriu Constantin Bajenaru din functia de presedinte…

- Fostul premier și președinte al PSD – l-am numit pe Adrian Nastase – analizeaza, pe blog, atat recentele disensiuni din principalul partid de guvernamant, cat și nominalizarea noului premier, Viorica Dancila. Nastase susține ca, pe fundalul tensiunilor Dragnea-Tudose, ”prietenii” PSD și-ar fi dorit…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Ieseanul Dan Lungu si-a depus candidatura la presedintia Uniunii Scriitorilor din Romania. Ce intentioneaza sa faca, aflati din programul sau prezentat integral pe Facebook. "Sunt convins ca toata experienta manageriala si capitalul social acumulate pana acum - ca initiator al Club-ului 8, co-fondator…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici intervine și el in scandalul din PSD și transmite mesaje dure pentru mai mulți colegi, membri ai Guvernului. Nu scapa de criticile fostului ministru de Finanțe din Guvernul Ponta nici ministrul Fondurilor Europene, ministrul Transporturilor, ministrul Turismului,…

- Niculae Badalau sustine ca PSD trebuie sa aiba propriul candidat si ca are oameni care pot fi mai buni in functie decat Klaus Iohannis. Niculae Badalau, presedinte executiv PSD: "Cineva trebuie sa plece: Tudose sau Dan!" "PSD are o resursa umana fantastica: Liviu Dragnea, Corina Crețu,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a fost întrebat în emisiunea Subiectiv cum trebuie sa sune decizia din CEXn ca sa împace lucrurile. „Daca va uitați în scrisoare, eu am spus ca trebuie o dezbatere și o transparența mai mare. Am spus vizavi de delimitarea…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a facut o afirmație șoc îm emisiunea „Subiectiv”, și anume ca mâine trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. „Într-o relație foarte buna. Suntem colegi…

- Mai sunt doar 22 de luni pana la alegerile prezidențiale din 2019, iar Klaus Iohannis este singurul candidat sigur. PSD nu au inca un candidat desemnat, iar alte partide nu par sa fie relevante in aceasta discuție. Totuși, surpriza majora ar putea veni de la USR și Dacian Cioloș. Fostul ministru…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, a declarat, la Realitatea TV, faptul ca premierul Mihai Tudose are tot dreptul sa-i ceara demisia lui Carmen Dan din functia de ministru, indiferent daca le place sau nu unor colegi din partid.

- Presedinte executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a comentat, joi, declaratia premierului Mihai Tudose potrivit careia ”toti vor flutura langa steag”, daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, si a apreciat ca este un mesaj ”primitiv, caracteristic Evului Mediu”. ”Premierul…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom SA a numit-o marti pe Christina Verchere in functia de presedinte al Directoratului si director general executiv (CEO) al companiei, aceasta urmand sa preia atributiile cel mai tarziu incepand cu data de 21 mai 2018, conform unui comunicat remis Bursei de Valori…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a trimis o scrisoare catre activul PSD in care pune degetul pe rana. Badalau susține ca in partid s-a acceptat suspendarea democrației interne.Badalau le cere membrilor PSD sa restabileasca democrația in partid și vorbește despre o serie de decizii…

- Ședința conducerii PSD s-a incheiat dupa mai multe ore de discuții incinse. Unul dintre protagoniștii ședinței a fost președintele executiv Niculae Badalau. Acesta a prezentat o scrisoare in cadrul ședinței, in care a facut mai multe reproșuri și a cerut organizarea unui Congres pentru stabilirea…

- "Ce știu pana acum este faptul ca luni, la Comitetul Executiv, unul dintre politicienii importanți ai PSD, ca sa nu spun baron, va propune organizarea unui congres extraordinar avand ca principal punct, pe ordinea de zi, nominalizarea unui candidat din partea PSD pentru funcția de președinte al Romaniei.…

- La PSD pare sa nu mai știe stanga ce face dreapta sau mai degraba știe doar Liviu Dragnea care sunt deciziile majore luate in interiorul partidului.Citește și: Liviu Dragnea, anunț MAJOR, dupa demisia Doinei Pana din Guvern Citește și: Președintele executiv al PSD anunța o schimbare…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- Dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit interimatul functiei de presedinte al tarii, ca urmare al refuzului sefului statului de a semna decretul de numire in functie a noilor ministri, speakerul Andrian Candu va fi cel care va exercita functia de presedinte interimar al Republicii Moldova pentru a…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, luni, ca romanii ar putea fi intrebati, in cadrul unui referendum, daca isi doresc ca Romania sa fie o monarhie, in contextul in care “tarile care au monarhii sunt tari dezvoltate”. Premierul Mihai Tudose a spus insa ca nu poate fi de acord…

- Deputatul PNL Florica Chereches a castigat, duminica, cursa pentru sefia Organizatiei Femeilor Liberale, obtinand 692 de voturi, in timp ce contracandidata sa Cristina Traila a obtinut 485 de voturi voturi.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat, joi, ca incidentul de miercuri de la Camera Deputatilor ”nu face cinste parlamentarilor USR”, pe care i-a acuzat de agresivitate, spunand ca nu cunoaste afirmatiile senatorului PSD Serban Nicolae, dar ca deputatii PSD s-au comportat corect.

Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, considera ca primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, s-a grabit atunci cand a criticat bugetul alocat unitaților administrativ-teritoriale (UAT) pentru ca acesta va fi echilibrat, "problema" fiind...