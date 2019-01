Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de teatru in PSD! Fostul premier Mihai Tudose a anunțat marți ca parasește partidul condus de Liviu Dragnea, pentru a se inscrie in formațiunea lui Victor Ponta, Pro Romania. El susține ca nu mai are nicio speranța in PSD. Premier in perioada iulie 2017 – ianuarie 2018, Mihai Tudose demisioneaza…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al formatiunii Pro Romania, spune ca va sustine, la alegerile prezidentiale de la sfarsitul acestui an, formarea unei coaliții electorale de centru-stanga, in afara PSD-ului. Astfel, candidatul coalitiei ar urma sa intre in turul doi, cu presedintele Klaus Iohannis.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au, la aceasta ora, o ședința in cadrul careia discuta despre bugetul Romaniei pentru anul 2019. Conform Romania TV, la discuții sunt așteptați și premierul Viorica Dancila și ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici.Citește…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara, la Brasov, ca formatiunea politica pe care o conduce este un proiect pe termen mediu si lung si daca PSD-ul se elibereaza de gasca actuala poate sa colaboreze foarte bine cu formatiunea politica, dar nu se vede colaborand cu PNL sau…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri seara, la Brasov, ca formatiunea politica pe care o conduce este un proiect pe termen mediu si lung si daca PSD-ul se elibereaza de gasca actuala poate sa colaboreze foarte bine cu formatiunea politica, dar nu se vede colaborand cu PNL sau…

- Nu mai puțin de patru deputați au parasit luni partidul lui Liviu Dragnea pentru a se inscrie in Partidul Pro Romania. In afara lui Ion Mocioalca, este vorba de doi deputați de Brașov și unul din Caraș-Severin. Inceput fast de saptamana pentru partidul lui Victor Ponta, dupa ce patru deputați au anunțat…

- Daca ar dori cineva sa spuna ca in politica nu se produce nimic, se inseala. Clasa politica este cea mai inventiva, cea mai creativa categorie sociala. Creativitatea lor provine si din faptul ca ceea ce fac azi pot desface maine. Asa, de pilda, ei au inventat alegerea primarilor dintr-un singur tur…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres."Acum…