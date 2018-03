Stiri pe aceeasi tema

- NIcolae Banicioiu, cel care va candia pentru functia de presedinte executiv al PSD, împotriva premierului Viorica Dancila, considera ca Liviu Dragnea a facut unele greseli împotriva unor oameni vechi din partid, dar nu exclude varianta ca a fost prost

- Intrebat despre afirmatiile Ecaterinei Andronescu conform carora acest congres ar fi trebuit sa se concentreze pe proiectul de tara si nu pe alegeri, Dragnea a raspuns: "Da, vad ca se concentreaza foarte mult pe proiectul de tara in ultimele saptamani, dar startul proiectului va fi prezentat la Congres".…

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca a discutat la telefon cu Viorica Dancila care i-a spus ca mai multi colegi din tara au insistat sa candideze pentru functia de presedinte executiv. „M-a informat ca a luat aceasta decizie. Eu o sustin fara niciun fel de ezitare", a spus Liviu Dragnea. …

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis lui Codrin Ștefanescu, Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu ca tot acest scandal nu face bine PSD-ului și le-a cerut sa se abțina. Mai mult, Liviu Dragnea a anunțat public ca o va vota pe Viorica Dancila pentru funcția de președinte executiv al…

- Social democratii aradeni vor avea la congresul de sambata 47 de delegati. Din punct de vedere numeric, delegatia este una medie, deci destul de importanta in economia votului, atat pentru vicepresedintii regionali, unde este in cursa si Mihai Fifor, cat si, mai ales, cel pentru desemnarea presedintelui…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, într-o vizita oficiala, ocazie cu care se va întâlni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

- Organizatia judeteana PSD Giurgiu a anuntat ca, la congresul de sambata al formatiunii politice, il va sustine pe Niculae Badalau pentru functia de presedinte executiv al partidului. Pentru functia de presedinte executiv al partidului mai candideaza Viorica Dancila, in timp ce Nicolae Banicioiu si-a…

- „Ne intoarcem in anii 50, pe vremea epurarilor comuniste”, acuza deputatul Catalin Radulescu, zis si „Mitraliera″. Asta in timp ce surse politice o dau pe sefa Guvernului, Viorica Dancila, drept candidata pentru postul de presedinte executiv. In interiorul PSD a aparut un cor al nemultumitilor care…

- Premierul Viorica Dancila ar putea fi noul președinte executiv al PSD, in locul lui Niculae Badalau. Ar fi astfel cea care il va seconda pe Liviu Dragnea la conducerea partidului. Pentru aceeasi functie candideaza si fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu.

- Dancila nu și-a depus candidatura inca, insa este o chestiune de timp. Organizația PSD București a formulat deja o rezoluție de susținere in care se precizeaza ca Viorica Dancila este o „persoana simpatica și diplomata”. De asemenea, Dancila este susținuta și de Liviu Dragnea pentru a ocupa funcția…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, candideaza pentru functia de presedinte executiv al PSD, acesta fiind primul social-democrat intrat in lupta pentru pozitia detinuta in prezent de Niculae Badalau.

- Varianta propusa de Liviu Dragnea pentru vicepresedintii PSD - cate doi din fiecare regiune, un barbat si o femeie - nu este pe placul tuturor actualilor lideri ai partidului. Vicepresedintele Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, afirma ca isi doreste in continuare functia…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- First Vice President of the European Commission Frans Timmermans is paying a visit on Thursday to Romania, where he is to be welcomed by President Klaus Iohannis, the two heads of Parliament, Calin Popescu-Tariceanu and Liviu Dragnea, respectively and the Prime minister, Viorica Dancila. At…

- Dragnea cere noului Guvern sa grabeasca normele de aplicare ale legii parteneriatului public-privat. Liderul PSD a avut o discuție, miercuri, dupa ședința BPN dal PSD, despre Spitalul Metropolitan, cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. Președintele PSD a precizat ca exista șase variante de locație…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea a fost „pe post de chibit” la intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca liderului PSD i-a fost frica sa o lase pe Viorica Dancila singura cu presedintele Iohannis.

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Opinia mea despre DNA o cunoașteți! Declarațiile președintelui Klaus Iohannis: - avem oare a cata oara un scandal in spațiul public și cred ca de data aceasta destul de multa lume se așteapta sa-mi expun opinia. - lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte: niște penali fac o incercare disperata sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu va face vreo propunere referitoare la pastrarea sau nu in aparatul guvernamental a lui Darius Valcov, dupa ce fostul ministru și primar, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, in prima instanța, la 8 ani de

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, audiat in Comisia pentru aparare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia pentru aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat la adresa directorului Serviciului de Paza si Protectie,…

- Un nou scandal imens in medicina romaneasca. O familie fara posibilitati financiare din judetul Bihor a fost umilita la spitalul din Oradea. I s-a dat o nota de plata imensa din partea doctorilor si i s-a eternat copilul grav bolnav. Micutul a ajuns pana la urma la Bucuresti dupa ce chiar ministrul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, ca a renuntat la SPP. Miercuri, la inceputul sedintei de guvern, premierul Viorica Dancila anunta ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. In aceeasi zi, vicepremierul Paul Stanescu sustinea…

- "In 18 ani de activitate in diverse guverne si structuri publice am invatat si eu regula de aur - vrei sa rezolvi ceva pui un om responsabil/ vrei sa blochezi ceva pui doi responsabili! Dar sa pui 5 - 6 nu am mai auzit! (...) Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern. Daca nu ar fi de plans,…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- Prima intrevedere importanta avuta de Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa preluarea prerogativelor de premier este cea de marti dimineata, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. La finele intrevederii ce a avut ca principal subiect absorbtia de fonduri europene, Cretu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca exista intarzieri privind constructia celor trei spitale regionale, a liniei de metrou M6 si a autostrazii Campia Turzii - Ogra - Targu Mures.Citește și: europene-dupa-atacul-lui-liviu-dragnea-suntem-la-curent-cu-procesul-mizele-si-riscurile-potentiale_1245779.html"…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata sa inceapa vineri la ora 11.00 si in care va fi decisa componenta Guvernului, Viorica Dancila ar urma sa depuna la Parlament lista ministrilor. De la ora 15.00, este programata sedinta Birourilor Permanente Reunite, in care…

- Componenta Cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri, prin vot, de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Ceea ce propusesera mai multi colegi in zilele trecute a fost sustinut in unanimitate astazi si anume – vineri sa ne vedem la ora…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Dupa cate se pare intreaga guvernare PSD-ALDE va fi insotita de ample proteste de strada. Trebuie doar sa apara cate o scanteie care sa dea semnalul iesirii in strada a zeci de mii de persoane. Pretextul poate fi constituit din orice. O ordonanta de urgenta, un proiect de lege votat in parlament, chiar…

- Deputatul Victor Ponta si-a anuntat, duminica, decizia de a vota in Parlament 'impotriva' investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila. "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca a decis sa mai dea PSD o sansa si sa o desemneze premier pe Viorica Dancila. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. "Suntem pregatiti sa convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Liviu Dragnea a precizat ca varianta de premier propusa de PSD a fost facuta și cu gandul la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului Uniunii Europenene. Dragnea a spus ca pe Dancila o recomanda nu doar experiența de la Bruxelles, ci și faptul ca este “o femeie civilizata, neconflictuala,…

- Conducerea PSD a decis marti sa o propuna pe Viorica Dancila, europarlamentar, pentru functia de premier. Viorica Dancila este europarlamentar din 2009, fiind membra PSD din 1996, cand a aderat la partid in Teleorman, judet condus multa vreme de Liviu Dragnea. Detalii despre Viorica Dancila - aici .…

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații și vicepreședinte al PSD la nivel național, arata, referindu-se la tensiunile dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, ca „lucrurile ne scapa de sub control”. Totodata, Banicioiu iși avertizeaza colegii ca nu pot „schimba premieri și guverne la fiecare șase…

- Fostul ministru pesedist al Sanatații – l-am numit pe deputatul Nicolae Banicioiu avertizeaza, pe Facebook, ca PSD ”tinde sa devina un partid de scandalagii și oportuniști”, și ii transmite un mesaj acid lui Liviu Dragnea: ”premierii și guvernele nu se pot schimba pentru a regla orgoliile!”.

- Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii in Guvernul Ponta, a declarat, la Realitatea TV, faptul ca premierul Mihai Tudose are tot dreptul sa-i ceara demisia lui Carmen Dan din functia de ministru, indiferent daca le place sau nu unor colegi din partid.

- Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri pentru Agerpres liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. Dancila este unul dintre liderii PSD cei mai loiali lui Liviu Dragnea, fiind si ea originara din Teleorman.

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…