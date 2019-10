Stiri pe aceeasi tema

- La prima ediție a EMF EUROCUP, desfasurata in Italia, echipa bacauana a pierdut trofeul la loviturile de departajare Minifotbalul bacauan continua sa fie protagonist la nivel continental. Toamna trecuta, Coriolan a ajuns in finala Ligii Campionilor, pe care a pierdut-o in urma loviturilor de la 7 metri.…

- Filiala județeana Bacau „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (ANCERM) a marcat, joi, 12 septembrie, implinirea a 100 de ani de la inființarea Societații „Mormintele Eroilor Cazuți in Razboi”, devenita ulterior Asociația Cultul Eroilor. Evenimentul a avut loc sub…

- Filiala județeana Bacau „Col. Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” (ANCERM) marcheaza, joi, 12 septembrie, implinirea a 100 de ani de la inființarea Societații „Mormintele Eroilor Cazuți in Razboi”. Evenimentul va avea loc sub forma simpozionului „Centenar – Societatea…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J.Bacau si cei de frontiera au actionat in incinta aeroportului „George Enescu” din localitate, ocazie cu care au depistat un barbat de 41 de ani, din judetul Neamt, urmarit international. Acesta se sustragea de la executarea unui mandat european de…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie judetean Bacau au desfașurat in acest week-end o acțiune de reducere a riscului rutier pe drumurile din județ, pentru creșterea gradului de siguranța in trafic și diminuarea riscului de implicare in evenimente rutiere de orice fel. Avand in vedere…

- Formați la AS Fotbal Kyds Bacau, Cristian Mindirigiu și Octavian Gava au fost legitimați in aceasta vara la gruparea belgiana fondata in urma cu 128 de ani. Cei doi mijlocași in varsta de 17 ani vor evolua la echipa U18 a „negru-albaștrilor” Tort cu ciocolata belgiana Bacaul continua sa dea fotbaliști…

- Nevazatorii bacauani, membri ai Filialei Județene Bacau a Asociației Nevazatorilor din Romania, s-au bucurat in aceste zile frumoase de vara de o excursie pe meleagurile sibiene, organizata de Elena Popa, „ex-secretara” a Filialei Județene Bacau (ea fiind in prezent pensionara), care in calitate de…