Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul director al clubului Poli Iași cere demisia directorului sportiv Tibor Selymes. Finanțatorul Horia Sabo, omul care l-a adus, contraataca: "Doar eu il pot indeparta. Rabdarea mea s-a terminat!". Poli Iași - FCSB e duminica, ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV…

- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo, a fost prezent azi la casele de bilete din "Ștefan cel Mare", unde a vandut bilete fanilor pentru derby-ul cu FCSB de duminica. Dinamo - FCSB se joaca duminica, 11 noiembrie, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport.…

- FC Viitorul disputa astazi meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind in deplasare o echipa de Liga 1, Poli Iasi. Partida incepe la ora 21.45 si este transmisa in direct de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Sport. In faza precedenta, echipa lui Gica Hagi s a duelat tot cu o formatie…

- Brazilianul Neymar și-a mai adaugat un tatuaj la colecția impresionanta pe care o deținea. PSG - Napoli e diseara, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și Look Sport. Starul brazilian traverseaza o perioada tumultoasa in viața personala. ...

- CFR Cluj și Poli Iași se intalnesc intr-un meci din etapa a 12-a din Liga 1. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT! Ardelenii continua lupta pentru primul loc cu FCSB, in acest moment fiind pe poziția…

- Neinvinsa pe teren propriu, Poli Iași primește azi vizita Viitorului, formație care are un parcurs destul de slab in deplasare, unde a obținut un singur succes in 4 meciuri. VEZI LIVETEXT PARTIDA! Partida dintre cele doua incepe la ora 21:00 și va fi transmisa in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport,…

- Ionel Danciulescu, fostul directorul general al lui Dinamo, a anunțat in aceasta seara desparțirea de formația din Ștefan cel Mare. Poli Iași - Dinamo e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. "Nu cred ca ceea ce am anunțat in aceasta…

- Poli Iași primește vizita lui Dinamo in aceasta seara, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a din Liga 1. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și GSP.ro. live de la 21:00 » Poli Iași - Dinamo Urmarește AICI partida liveTEXT Cele doua formații sunt desparțite…