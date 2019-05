Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, în cadrul Consiliului European, amânarea Brexit-ului pâna la data de 31 octombrie, pentru ca Parlamentul de la Londra sa aiba ragazul necesar sa adopte acordul și pentru a evita astfel o retragere haotica a Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, ia in considerare opțiunea amanarii cu 12 luni a termenului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, cu mențiunea ca prelungirea va fi „flexibila”, a declarat un oficial european, citat de BBC.Conform planului președintelui Consiliului…

- Parlamentul de la Londra a respins toate variantele propuse in locul Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE. Niciuna dintre cele opt propuneri inaintate de deputati nu a obtinut votul majoritatii.

- Guvernul de la Londra pare sa fi pierdut controlul asupra Brexit-ului, Parlamentul fiind cel care va încerca acum sa gaseasca o soluție pentru calendarul ieșirii Marii Britanii din UE, noteaza BBC.

- Comisia Europeana a incheiat pregatirile pentru situatia 'din ce in ce mai probabila' a unui Brexit fara acord, la 12 aprilie, a anuntat luni Bruxellesul intr-un comunicat. Acest anunţ survine într-o săptămână crucială pentru prim-ministrul britanic Theresa…

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Tarile Uniunii Europene vor decide excluderea Marii Britanii din Blocul comunitar de la 1 iulie in cazul in care Guvernul de la Londra nu va accepta participarea la scrutinul europarlamentar programat in luna mai, arata un proiect de document al Consiliului UE, scrie mediafax.ro.

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca este "regretabil" faptul ca Parlamentul britanic a respins din nou acordul de Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu UE, adaugând ca soluția pentru depașirea impasului din prezent privind Brexit este la Londra, relateaza…