- Președintele american Donald Trump a mulțumit Administrației de la Londra pentru „un parteneriat statornic” în probleme globale, în cadrul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, a transmis Casa Alba, conform Reuters, citat de Mediafax. „Președintele…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a facut joi noi presiuni asupra Uniunii Europene pentru a amenda termenii acordului de Brexit, afirmand ca Bruxellesul va trebui sa-si asume responsabilitatea pentru o iesirea fara acord a Marii Britanii daca nu este pregatit sa accepte compromisuri, relateaza…

- Comisia Europeana este dispusa sa discute cu Marea Britanie despre Brexit in urmatoarele saptamani, deoarece spera sa evite scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Comisia Europeana ramane deschisa pe parcursul urmatoarelor…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon l-a acuzat luni din nou pe prim-ministrul britanic Boris Johnson, aflat in vizita oficiala in Scotia, ca urmareste sa obtina un Brexit fara acord, intr-un moment in care aceasta perspectiva starneste controverse in Regatul Unit, transmite AFP. "Dupa discutiile cu Boris…

- ”Exista riscuri semnificative in eventualitatea lipsei unui acord. Cand sunt schimbari majore, este bine intotdeauna sa fie o perioada de tranzitie”, a declarat Mark Carney, citat de revista The Economist si de agentia Reuters, potrivit Mediafax. Consiliul European a decis amanarea iesirii…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a avertizat parlamentarii britanici, marți, împotriva unui "calcul politic greșit" privind acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza Mediafax, citând site-ul agenției Reuters.Mai mulți candidați pentru funcția de…

- Suspendarea Parlamentului ramane o opțiune pentru a ne asigura ca Marea Britanie parasește Uniunea Europeana la data de 31 octombrie, a declarat sambata Dominic Raab, fost ministru pentru Brexit și candidat pentru funcția de prim-ministru al Marii Britanii, conform Reuters.

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…