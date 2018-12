NICO ne anunta prin cantec ca “Vine Craciunul”

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Bozga este o cantareata de muzica populara care a filmat o melodie in cabinetul unui stomatolog din Brasov. Piesa a ajuns virala pe retelele de socializare: peste 480.000 de vizualizari si peste 25.500 de share-uri.

- O aplicatie pentru smartphone-uri, prin care centrele de transfuzie sanguina de la Arad, Bacau, Bucuresti, Constanta si Ploiesti vor putea lansa in timp real un apel la donare, a fost lansata la inceputul acestei saptamani. „Aplicatia poate fi gasita atat pentru iPhone, cat si pentru Android. Aplicatia…

- Politia Romana, prin Centrul Informatic, anunta ca vineri (in jurul orei 11.00) se circula in coloana in zona localitatii Comarnic, pe DN1. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna intreruperea circulatiei…

- Primaria municipiului Ploiești dezamagește cetațenii și de sarbatorile de iarna din 2018! Reamintim ca și in anii precedenți, ploieștenii au fost unii amuzați, alții dezamagiți de figurinele folosite pentru sarbatorile de iarna, de la statui asemanatoare cu personajele din filmele de groaza pana la…

- Andrada Barsauan și Lazar Arman, cel mai nou si iubit cuplu din muzica populara, au lansat cea mai emotionanta si profunda piesa din cariera lor: “Așa-i viața pe pamant“. Lacrimile iți vor curge instant la ascultarea piesei! “Așa-i viața pe pamant“ vorbeste despre viata, despre cum e viata, trecatoare,…

- Mai multi castani de pe Bulevardul Castanilor din Ploiesti au inflorit, la jumatatea lunii octombrie, iar florile se pot zari printre crengile uscate. Oamenii spun ca spectacolul oferit de natura este foarte frumos, iar specialistii considera ca aceste fenomen este generat de temperaturile ridicate.

- Fiul cel mic al lui Leonard Doroftei, Alex, a fost implicat azi noapte intr-un accident. Patru autoturisme au fost avariate in acest accident produs pe Șoseaua Vestului din Ploiești, anunța observatorulph.ro. Sursa citata anunța ca in urma coliziunii, cele doua autoturisme au fost proiectate in alte…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a dat asigurari ca inainte de finele acestui an va fi organizata licitatie pentru realizarea documentației, studiu de fezabilitate si proiectar, necesare realizarii drumului de mare viteza Ploiesti - Pascani. "Va asigur ca inainte de sfarsitul acestui…