Nico, la un pas de moarte! Cantareata a avut probleme serioase: „Nu am sa uit momentele acelea”. Ce a patit

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu a lansat o noua premoniție ingrijoratoare. Clarvazatoarea susține ca o cantareața de muzica populara va fi implicata intr-un accident deosebit de grav. Ea susține ca a avut viziuni cu aceasta tragedie. Potrivit Mariei Ghiorghiu, artista este „o femeie subțirica la trup”. In general,…

- Eleva care, in 2016, a spus ca Rusia este capitala Angliei are acum mari problem, dupa ce clipul a devenit, zilele trecute, virat pe internet. Ea a scos in urma cu doi ani, la ”Balul Bobocilor”, perla. Este eleva la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Barlad. Eleva este acum foarte afectata de tot xe…

- Cristian Țanțareanu susține ca nimic din ce s-a scris despre el nu este adevarat. Omul de afaceri s-a fotografiat inclusiv facand exerciții in sala de forța. Țanțareanu nu a renunțat la umorul lui caracteristic. S-a spus recent ca omul de afaceri ar fi pe moarte și ar fi chemat inclusiv preotul sa-l…

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a anulat mai multe concerte pe care le avea programate in perioada 27 martie – 18 aprilie in Las Vegas, din cauza unor probleme de auz, scrie News.ro. Intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a artistei, a fost anuntata anularea concertelor de la The Colosseum…

- Mihaela, fosta soție a lui Cristi Borcea, a fost operata de urgența intr-o clinica din Austria. O problema mai veche s-a acutizat și a fost nevoie de o intervenție chirurgicala. Din fericire, pacienta se simte foarte bine și se recupereaza rapid! Operația la picior ar fi fost facuta in urma unor probleme…

- „Mama modei romanești”, așa cum este numita celebra Zina Dumitrescu, trece prin momente cumplite. „Mama Zina” a fost abandonata la azilul de batrani din Ghermanești de propriul fiu, Catalin Negreanu, care i-a promis celebrei creatoare de moda ca intr-o buna zi o va lua inapoi acasa.

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Exatlon 19 martie. Anca Surdu nu va mai ramane in concurs! Coordonatorul competiției din Republica Dominicana a anunțat ca Anca are probleme medicale, motiv pentru care va parasi echipa. „Am o veste despre Anca. Din cauza unor probleme de sanatate, care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii,…

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Razboiul pe avere dintre indragita cantareața de muzica populara Laura Lavric și sora ei stabilita peste Ocean s-a soldat cu o prima batalie caștigata de cantareața! Laura Lavric a obținut in instanța 10.000 de euro daune de la sora ei, dar se lupta in continuare pentru moștenirea mamei lor. CANCAN.ro,…

- Elena Udrea inca se afla in Costa Rica, unde se pare ca și-a gasit oaze de liniște de care are nevoie pe perioada primelor luni de sarcina. Insa lucrurile nu sunt tocmai roz pentru fosta blonda de la Cotroceni, pentru ca viitoarea mamica a povestit ca, din punct de vedere fizic, nu se simte prea bine.

- Alexandra Stan si iubitul ei, Bogdan, sunt implicati in mai multe proiecte, in SUA. Cantareața a venit pentru cateva zile in Romania. Ocazie cu care a vorbit despre planurile de viitor. Vrea sa devina mamica, iar in luna aprilie va scoate un album, in Japonia. De asemenea, va lansa și o linie vestimentara.…

- Andreea Banica a ajuns la pat din cauza unor probleme de sanatate. Artista are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, care nu i-au trecut. Ata deși a urmat mai multe tratamente. Cantareața a ținut sa transmita si un mesaj pentru fani pe blogul personal. “Am dat de belea… Din 18 februarie…

- Selena Gomez: Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. Intr-un interviu pentru W., Raisa a marturisit ca intervenția medicala a fost la un pas sa devina fatala, informeaza The Independent.…

- Francia Raisa, tanara care i-a donat Selenei Gomez un rinichi, susține ca artista a fost aproape de moarte, dupa operația de trei ore pe care a avut-o in 2017. „Nu voiam sa mananc sau sa beau nimic. Selena a avut și ea o complicație. La cateva ore de la operație m-am trezit și am vazut un…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24…

- Alessia a adus pe lume primul ei copil, in urma cu aproximativ doua luni. Celebra cantareața se confrunta, insa, cu mari probleme de sanatate. Durerile de spate o copleșesc, iar acesta se accentueaza in momentul in care iși ține bebelușul in brațe. „Durerile au inceput acum cativa ani buni. Asa tare…

- O crima șocanta a avut loc in urma cu trei ani, de Marțișor. Eduard Perju, in varsta de 16 ani atunci, a ucis-o pe o eleva, Elena Diana Gugulica, in varsta tot de 16 ani. Cei doi erau iubiți, insa tanarul banuia ca fata il inșala, așa ca s-a decis sa o omoare. A pus […] The post Crima șocanta! A strangulat-o…

- Viorica de la Clejani iși dorește sa fie iar mireasa! Cantareața a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni tv, ca și-ar dori sa mai faca nunta. Ea i-a spus lui Ionița tot ce-și dorește și a vorbit despre cum ar fi rochia de mireasa, daca s-ar marita din nou. Viorica și-ar dori sa mai slabeasca in […] The…

- Azi, la Bruxelles, a fost dat publicitatii „Romania: Raportul de tara 2018“, parte integranta din analiza Semestrului European, analiza a progresului in domeniul reformelor structurale ale tarii noastre.

- Nu exista roman care sa nu fi avut, de-a lungul timpului, probleme cu taximetriștii. Razvan Sandulescu, soțul Simonei Gherghe, a povestit experiența pe care a avut-o cu mai mulți șoferi, care au refuzat sa-l duca la destinație pe motiv pentru ca avea… bagaje! „Intrebarea pe care o recepționez in plin…

- Zi grea pentru soțul Elenei Merișoreanu, dar și pentru cunoscuta cantareața de muzica populara! Barbatul și-a rupt o coasta, in timp ce se indrepta catre caini, pentru a le da de mancare. Soțul artistei a alunecat și a cazut. Elena Merișoreanu a povestit, in cadrul emisiunii „Rai Da’ Buni”, moderata…

- Probleme de sanatate pentru Cornelia Catanga. Artista a fost la un pas de moarte, dupa ce a leșinat in casa, din cauza tensiunii. „Zilele trecute mi-a fost foarte rau, am avut tensiunea 21, noroc...

- Semn ca sanatatea nu vine la pachet cu faima, se pare ca Robbie Williams a avut parte de niște momente de criza. Recent, cantarețul a vorbit cu sinceritate despre problemele legate de sanatatea sa mintala, spunand ca sufera de „o boala” care aproape ca il „omoara”. Starul a recunoscut ca a fost foarte…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Banica a devenit mamica pentru a doua oara, dupa ce a adus pe lume un baietel sanatos tun. Viata ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta traieste cea mai frumoasa perioada. Cantareața ia in calcul sa mai faca un copil, dar la momentul potrivit. Pana atunci,…

- O veste trisa a cazut ca un fulger printre sportivii clubului de kickboxing condus de cunoscutul luptator K1 Daniel Mocanu. Un fost membru al clubului a murit, marti, in condiții suspecte. Acesta avea 23 de ani și nimeni nu știa ca ar suferi de vreo afectiune. Marți (20 februarie) luptatorul de K1…

- Gafa vestimentara la Jocurile Olimpice! Pentru a castiga o medalie la Jocurile Olimpice, sportivii pe gheata trebuie sa aiba o tinuta impecabila! Gabriella Papadakis a avut mici probleme in timpul numarului sau de pe gheata. In timp ce dansa si executa o miscare cu ajutorul partenerului ei, Guillaume…

- Asfaltare de mantuiala pe Drumul Național 56, care leaga Craiova de Calafat. Un muncitor a fost filmat in timp ce arunca cu o lopata bitum in gropile pline cu apa de ploaie. Angajatul care apare in imagini a fost chemat de șeful lui ca sa dea explicații. „Dupa ce a ajuns acel filmulet la mine, […] The…

- Dincolo de evolutia lui SpaceX si faptul ca Tesla rezolva criza de energie din Africa de Sud, nu totul e roz cu businessul lui Elon Musk. Aflati pentru inceput ca Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Serban a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e singura data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Totul cu ajutorul credintei. (VEZI SI: Carmen Serban…

- Andreea Balan are probleme cu spatele din cauza coregrafiilor complicate pe care le pune in practica in timpul show-urilor sale. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le marturisește fanilor ca nu este deloc ușor, insa publicul ei merita acest efort. „Nu e usor deloc si uneori…

- Valul #rezist a cunoscut o amploare considerabila in ultima perioada, numai ca din cate se pare sunt si acolo oameni destui care au probleme cu legea. Presa bucuresteana a descoperit faptul ca unul dintre liderii protestatarilor este liderul gruparii ce se ocupa cu trafic de medicamente catre Statele…

- Interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns la spital din cauza unor probleme de sanatate. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan, care a slabit extraordinar de mult in ultima perioada de timp , a ajuns la spital. Ionela Prodan, care este mama impresarei Anamaria Prodan , a avut probleme…

- Aflata in divort cu sotul din inchisoare, Ciprian Nistor, Laurette trece prin momente delicate. Vedeta a marturisit intr-un mesaj facut public ce i s-a intamplat. Ea a spus ca nu e singura care se confrunta cu acea situatie medicala grava.

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pâna acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani. Totul s-a petrecut în cadrul unei vizite a Reginei în Noua Zeelanda, în 1981, se arata într-un…

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- Andreea Banica a avut probleme serioase cu podoaba capilara. Vedeta a marturisit de la ce a pornit, din cauza faptului ca s-a coafat intens multa vreme si a purtat mese, parul ei a inceput sa se degradeze considerabil.

- Unul dintre cei mai buni jucatori romani, legitimat la un club cu tradiție din Turcia, pare sa nu aiba chiar cea mai buna perioada a vieții, el fiind surprins, zilele trecute, in ipostaze care ridica semne de intrebare cu privire la forma lui fizica.

- Ca in fiecare an, INNA a oferit un recital de senzatie pentru fanii ei. Din nefericire, nu prea a avut noroc. A avut probleme tehnice si cu tinuta, dar artista nu s-a lasat doborata. Inna a urcat cu intarziere pe scena de la Sibiu din cauza unor probleme tehnice. A tremurat de frig in fata oamenilor…