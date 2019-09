Stiri pe aceeasi tema

- Rapperita americana Nicki Minaj si-a surprins joi fanii anuntand ca se retrage din muzica pentru a se concentra asupra vietii de familie, relateaza AFP. "Am decis sa ma retrag si sa ma bucur de familia mea", a scris ea pe Twitter potrivit stiritvr.ro.Cantareata, in varsta de 36 de ani, cunoscuta…

- ALDE și PSD nu mai sunt ”puternici impreuna”. Calin Popescu Tariceanu a decis sa dea Puterea pe alianța cu Pro Romania al lui Victor Ponta. Il susține la candidatura la prezidențiale pe independentul Mircea Diaconu, fostul europarlamentar independent care și-a anunțat duminica oficial candidatura…

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Fanii apreciaza ca Rihanna iși promoveaza colecția de haine in magazinul pop-up din New York și pe Twitter folosind manechine cu burtica și șolduri late. Artista in varsta de 31 de ani face un pas mare spre creșterea incluziunii și a diversitații corpului in lumea modei. Cand Rihanna și-a deschis primul…

- Liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, spune ca decizia de a se retrage de la guvernare a fost luata pentru a nu adanci criza politica de a Chișinau, dar ea nu inseamna ca se va retrage din politica, urmand doar sa ia o pauza și sa-și coordoneze echipa din afara țarii. Plahotniuc mai susține…