Nicki Minaj lanseaza videoclipul piesei „Hard White”

Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul britanic Brian May, fost membru al formatiei Queen, va lansa primul sau single solo din ultimii 20 de an pentru a celebra o reusita istorica a NASA, informeaza lefigaro.fr. Evenimentul va avea loc in prima zi a anului 2019.

- In momentul in care toata lumea credea ca s-au epuizat toate variantele de interpretare ale piesei „Last Christmas” (de la George Michael), cantaretul si compozitorul britanic, James TW, tine sa ne demonstreze contrariul. Interpretul de doar 20 de ani lanseaza o noua varianta a clasicei compozitii din…

- Eminem a facut public teaser-ul pentru noul sau clip, “Good Guy”, care se va lansa in decursul zilei de astazi. Piesa “Good Guy” face parte de pe albumul fenomen, “Kamikaze”. Eminem a surprins intreaga planeta odata cu lansarea albumului Kamikaze, deoarece materialul a fost prezentat publicului la doar…

- Ariana Grande recreaza un segment clasic din comediile mileniale in videoclipul piesei „Thank U, Next”. Materialul vizual care insoteste piesa este regizat de catre Hannah Lux Davis si aduce impreuna prieteni apropiati ai Arianei, precum Troye Sivan si Liz Gillies, dar si cateva staruri cunoscute pentru…

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- Trupa Coma construiește, din segmente metaforice, un intreg univers mitologic, odata cu lansarea videoclipului piesei „Icar”, un material vizual copleșitor, regizat de catre Vasile Alboiu, care ii prezinta in rolurile principale pe Marius Manole (Icar, Minotaur) și pe Cristina Diatcu (Ariadna). „Pentru…

- Cariera Sabrinei Carpenter este pe cale de a inflori odata cu lansarea noului sau album, „Singular: Act I”, acesta reprezentand cel de-al treilea material al artistei de doar 19 ani. Saptamana trecuta artista a facut cunostinta publicului cu noul sau material discografic, care emana o emotie aparte,…

- Jacob Banks emotioneaza in profunzime publicul odata cu lansarea videoclipului piesei „Slow Up”, un material ce urmeaza structura unui adevarat manifest. Videoclipul piesei „Slow Up” reda metaforic insasi imaginea umanitatii, a relatiilor interumane si a firescului, dorind sa puna in valoare notiuni…