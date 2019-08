Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul.ro s-a intalnit vineri, 9 august, cu omul de afaceri Remus Radoi, poreclit „Codița”, cel despre care presa din Romania a scris ca și-a dezvoltat o „poliție paralela” in Caracal. Radoi susține ca Gheorghe Dinca era in vizorul DIICOT Olt pentru ca era unul dintre capii unei rețele de proxenetism…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, la Romania TV, ca suplimentar fața de rezolvarea cazului fetelor rapite de Gheorghe Dinca, statul roman trebuie sa rezolve și alte probleme, precum clanurile de interlopi care au revenit. Ponta a facut și o remarca ironica la adresa candidatului…

- Aleandru Petrescu, aflat in vizita la Washington a descris intalnirea la care a participat alaturi de Eric Stewart, presedintele Consiliului de afaceri americano-roman (AMRO), un promotor al relatiilor bilaterale comerciale dintre Romania si SUA.„Am avut o foarte buna intalnire cu Eric Stewart,…

- ARAD. Un om de afaceri din Arad, care o cunoaște pe fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca aceasta le-ar fi propus unor italieni sa le duca fete pe un domeniu de vanatoare. Acesta spune ca unii investitori italieni sunt dispuși sa dea declarații in acest sens. Nicolae…

- Romania sub noi proteste. De data aceasta in urma odioasei crime de la Caracal, care a pus pe jar o țara intreaga pentru ca autoritațile iși arata iar incompetența, demonstrand, inca o data, ca doar politic au ajuns pe funcțiile platite din bani publici și nimic altceva nu-i recomanda. Daca in urma…

- Cazul criminalului din Caracal a oripilat intreaga țara și toata lumea așteapta vești de la anchetatori și pronunțarea sentinței celui vinovat. In mediul online circula deja o poezie emoționanta despre cazul tinerei Alexandra Maceșanu din Caracal.

- „Viata elevilor pusa in pericol! In lipsa transportului judetean sunt nevoiti sa calatoreasca la ocazie! Federatia Elevilor din Romania solicita Guvernului sa ia masuri de urgenta pentru remedierea situatiei transportului, avand in vedere tragedia petrecuta la Caracal. Elevii din mediul rural din Romania…

- Coriolan Pop Bruchental, fin al europarlamentarului PNL Vasile Blaga si patron de restaurant si firma de constructii, a fost retinut alaturi de un interlop celebru din Iasi, supranumit „Passaris de Romania”, dupa ce au comis mai multe spargeri.