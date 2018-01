Stiri pe aceeasi tema

- Decesul solistei trupei irlandeze The Cranberries este tratat, momentan, de politia londoneza drept „inexplicabil". Un comunicat al Metropolitan Police a confirmat informatia si a anuntat ca trupul neinsufletit al artistei a fost gasit in hotelul Park Lane. Presedintele irlandez, Michael D Higgins,…

- Cantareata pop Dua Lipa a primit sambata seara cele mai multe nominalizari - cinci - la Brit Awards, considerate cele mai prestigioase premii atribuite de industria muzicala din Marea Britanie, informeaza Press Association. In clasamentul artistilor cu cele mai multe nominalizari urmeaza…

- Actorii Dominic West, David Oyelowo si Lily Collins vor interpreta rolurile principare intr-o noua adaptare a romanului "Les Miserables", de Victor Hugo, ce va fi realizata de BBC, informeaza Press Association. Scenariul acestei miniserii TV, care va avea sase episoade, va fi scris de…

- O femeie din Marea Britanie a fost la un pas sa-si piarda vederea dupa ce mai multe fragmente de sclipici de pe o felicitare de Craciun i-au patruns în ochi, informeaza miercuri Press Association. Femeia în vârsta de 49 de ani s-a adresat sectiei de oftalmologie din cadrul…

- Un fotbalist irlandez a castigat un milion de euro la loterie. Tanarul fundas irlandez Kevin O’Connor se poate considera un om cu adevarat norocos: s-a imbogațit cu biletul oferit de sponsorul sau la loteria de ajun de Anul Nou. Jucatorul in varsta de 22 de ani, care evolueaza la Preston North End,…

- La Vaslui, ca la nimeni. Oamenii care au ieșit marți la plimbare, in centrul orașului, la Targul de Craciun, au avut parte de cea mai neplacuta surpriza: locul destinat sarbatorilor de iarna era inchis.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit impuscat in zona gatului, marti, in a doua zi de Craciun, pe raza comunei Ulma, in zona Lupcina. Nicolae Torac, domiciliat in satul Magura, comuna Ulma, se afla intr-un autoturism, in care s-au mai aflat doi tineri. Din primele cercetari ale politistilor ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi sustin ca directorul Bibliotecii Central Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun, la o diferenta de cateva ore. ‘Din primele cercetari care s-au efectuat in cursul dupa amiezii de ieri si in cursul…

- Directorul Bibliotecii Central Universitare (BCU) Iasi, Bogdan Maleon, in varsta de 42 de ani, si sotia sa, Anda, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa, luni seara. Potrivit unor surse judiciare, femeia prezinta semne de violenta pe corp, motiv pentru care anchetatorii cred ca este vorba…

- Razvan Botezatu a avut parte de o surpriza de proporții in ziua de Craciun. A mers acasa la Raluca Dumitru pentru a se infrupta din bucatele gatite de mama ei, iar cand a plecat a incasat o amenda destul de mare.

- Dupa o prima zi de Craciun cu temperaturi care au ajuns in unele zone la plus 19 grade Celsius, a doua zi a marii sarbatori creștine de iarna vine tot cu temperaturi de Paști. Termometrele vor arata din nou peste 10 grade la pranz, ceea ce indica o severa anormalitate fața de media anuala a ...

- Single-ul „Perfect” al lui Ed Sheeran se afla pe primul loc in topul britanic al pieselor pentru Craciun, „un vis devenit realitate” pentru artist.Cantaretul britanic a lansat sase versiuni ale piesei incluse pe cel mai recent album al sau, „÷ (Divide)”, lansat in luna martie: originalul,…

- Mircea Eremia, unul dintre cei mai promitatori artisti din noua generatie, a avut parte de un moment de-a dreptul coplesitor. Cantarețul a marturisit, in exclusivitate pentru Spynews, motivul uluitor pentru care a plans in hohote chiar inainte de Sarbatori.

- Anuntul a convins cel mai mare sindicat al pilotilor din Italia - ANPAC - sa suspende greva de patru ore planificata vineri, dar nu este clar daca si alte sindicate vor suspenda miscarile de protest planificate pentru saptamana viitoare in Irlanda si Portugalia. Investitorii urmaresc cu atentie…

- Cantarețul britanic Chris Rea s-a prabușit pe scena in mijlocul unui concert susținut sambata seara la Oxford, insa in prezent starea sa ar fi "stabila", potrivit unui purtator de cuvant al serviciului de ambulanța local, citat de DPA.Artistul in varsta de 66 de ani, cunoscut pentru…

- Nu este pentru prima oara cand Chris Brown intra in conflict cu fanii sai. Mai nou, starul, care a fost protagonistul unui scandal uriaș atunci cand și-a batut iubita, pe Rihanna, in 2009, a atras din nou atenția asupra lui intr-un mod negativ. Chris o rasfața pe fetița sa in varsta de 3 ani, Royalty,…

- Primaria municipiului Targoviște va invita sa participați in marti seara, de la ora 18.00, la momentul aprinderii bradului de Craciun in Piața Tricolorului. Orașelul Copiilor iși va deschide porțile pentru cei mici, iar cei mari vor putea face cumparaturi la Targul de Craciun. Evenimentul va fi completat…

- Codrin Ștefanescu, mesaj catre ministrul Carmen Dan: ”Sa se gandeasca foarte serios daca nu e necesar sa produca niste schimbari la minister, și legat de jandarmi”, a spus dumunica seara, secretarul general adjunct al PSD, la sediul central al partiduluik, referitor la incidentele de sambata, cand protestatarii…

- Prințul Harry și actrița americana Meghan Markle au aparut pentru prima oara impreuna, dupa anunțul logodnei, in fața palatului Kensington. Cei doi s-au ținut de mana, un gest de tandrețe firesc pe care insa prințul William și Kate Middleton nu il fac in public. Exista un motiv pentru care cei doi…

- Incidentele aparute sambata in Piata Victoriei vor fi analizate de catre reprezentantii Ministerului de Interne. Un anunt in acest sens a fost facut din directia Ministerului de Interne, sambata seara, dupa ce in cursul aceleiasi zile conducerea institutiei a avut o intrevedere de lucru cu reprezentanti…

- „Domnul prim-ministru a gasit o maniera incorecta, consider eu, si necolegiala, de a ma admonesta public pentru o decizie care a fost luata de institutiile din subordinea Primariei. Ma asteptam, daca avea ceva de comunicat si o opinie, colegial, sa-mi dea un telefon sau sa solicite o intalnire.…

- Scantei intre premierul Mihai Tudose si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in timpul unei discutii foarte aprinse, avute joi, 30 noiembrie. Tudose tocmai criticase ideea unui targ de Craciun in Piata Victoriei. Firea i-a reprosat ca i-ar fi cerut ca in Piata Victoriei sa fie instalata o…

- Ovidiu Lipan Tandarica a anuntat, vineri, pe Facebook, ca refuza sa cante in Piata Victoriei, la Targul de sarbatori organizat de Primaria Capitalei. Artistul a spus ca acest loc apartine „celor care doresc sa se manifeste”.„Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind…

- Febra sarbatorilor de iarna a cuprins Parisul. Mii de oameni s-au adunat pe bulevardul Champs-Elysees, unde au fost aprinse luminițele de Craciun. In acest an, butonul a fost apast de Lily-Rose Depp, fiica actorului Johnny Depp si a modelul de origine franceza Vanessa Paradis. Luminițele nu au fost…

- Fuego a fost unul dintre artistii care au pasit pe scena alaturi de Stela Popescu si unul din prietenii apropiati ai acesteia. Cantaretul a marturisit, intr-un mesaj emotionant de ramas-bun, ca pregatea impreuna cu Stela, spectacolul de Craciun!

- Actrița Lily-Rose Depp, fiica lui Vanesa Paradis și Johnny Depp, va fi porni iluminația de Craciun de pe Champs-Elysees, la 22 noiembrie, a informat comitetul care promoveaza emblematicul bulevard parizian citat joi de EFE. Tânara actrița franco-americana va fi "nașa"…