Cave le povestește fanilor pe site-ul sau The Red Hand Files, despre desparțirea de PJ Harvey: „Am banuit mereu ca drogurile ar fi putut sa fie o problema in relația dintre noi" Nick Cave și PJ Harvey ar fi fost „fiecare prea absorbit de sine pentru a putea vreodata sa locuiasca in același spațiu intr-un...