Un sondaj intern al PSD ce a avut ca scop masurarea posibililor candidați ai partidului in cursa pentru prezidențiale a creat o stare de depresie politica. Niciun politician masurat in sondaj nu intra in turul doi al alegerilor prezidențiale!- conform EVZ.ro Pe primul loc este Viorica Dancila cu 9 la suta, Eugen Teodorovici vine pe locul doi cu 5 la suta, Șerban Nicolae, Mihai Fifor și Liviu Pleșoianu avand in jur de 3 la suta. In total, toți candidații PSD la un loc nu fac cat scorul lui Klaus Iohannis. Gabriela Firea, primarul Capitalei, nu a fost masurata in acest sondaj din dispoziția expresa…