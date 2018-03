Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului U Craiova 1948 (liga a patra), Adrian Mititelu, sustine ca Gheorghe Craioveanu i-a provocat pe fani in timpul partidei amicale dintre echipa nationala a Romaniei si Suedia, disputata, marti, la Craiova, precizand ca fostul international a mers la meci in stare de ebrietate.…

- Antrenorul dinamovist Florin Bratu a explicat care e situatia atacantului Adam Nemec, jucator revenit dupa o accidentare. "Nemec intra de azi in programul echipei. Vom vedea in zilele urmatoare ce decizie vom lua cu el, daca va juca de la inceput, daca va intra pe parcurs. A venit dupa o…

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra, a analizat la ProSport LIVE victoriile echipei nationale in fata Israelului si a Suediei. "Tricolorii" au invins cu 2-1 in prima partida amicala, iar aseara in fata nordicilor s-au impus cu 1-0. "Am schimbat atitudinea jucatorilor,…

- Carlos Moya, fost numar unu mondial si actualul antrenor al lui Rafael Nadal, a oferit un amplu si interesant interviu pentru Corriere della Sera, in care face o marturisire incredibila. "Federer, numarul unu mondial la aproape 37 de ani - este fabulos, nu? Pe vremea mea, in anii '90, erai…

- Romania U19 a ratat dramatic calificarea la a 17-a ediție a Campionatului European de fotbal U19, care are loc in perioada 16-29 iulie 2018, in Finlanda, dupa infrangerea din fața Ucrainei, scor 1-2. Tragerea la sorți a celor doua grupe va avea loc pe 30 mai, la Vaasa, Finlanda. Echipele calificate…

- Craiova Maxima, cei care au trecut in neființa. Nicolae Tilihoi a murit. Fostul internațional a pierdut lupta cu o boala cumplita . Tilihoi nu e primul fotbalist al legendare echipe oltene care pleaca prea devreme dintre noi. Ion Oblemenco (13 mai 1945 – 1 septembrie 1996) a fost antrenorul Craiovei…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-februarie 2018 cu 10,4%, la 4.478 unitati fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Mijlocasul echipei FC Barcelona, Sergio Busquets, va fi indisponibil trei saptamani, informeaza El Mundo Deportivo. El si-a fracturat un deget, miercuri seara, la meciul cu Chelsea, din returul optimilor Ligii Campionilor, fiind inlocuit cu Andre Gomes.Busquets va lipsi la meciurile Spaniei…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Tanarul Gabriel Dodoi, la CFR Cluj! Dupa Valentin Costache, Sebastian Arpad Mailat și Alexandru Ionița doi, ardelenii, liderul Ligii I dupa sezonul regular, au mai facut un transfer de viitor. Jucatorul a semnat o intelegere pe trei ani si jumatate cu gruparea din Gruia si care vine la Cluj-Napoca din…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa A a Campionatului European de handbal masculin Under-20 din 2018, alaturi de Germania, Islanda si Suedia, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Celje (Slovenia). Turneul final al EHF EURO Under-20 va fi gazduit chiar de Celje, intre 19 si 29 iulie…

- Romania a suferit, duminica, o infrangere grea in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC), 10-22 cu Spania la Madrid. In urma acestui rezultat, Stejarii si-au diminuat drastic sansele de a se califica direct la Cupa Mondiala din 2019, programata in Japonia. Calculele…

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 667 locuri de munca vacante, la data de 31 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în Spania, însa germanii au cea mai diversificata oferta de munca.Iata…

- Numarul de firme din Romania cu participare straina la capitalul social, la sfarsitul anului trecut, este de peste 215.600, cele mai multe investiții venind din țari precum Italia, Germania sau Turcia. Rata de supravietuire a unei afaceri in Romania este de 52,7%. Cu alte cuvinte, aproximativ 1 din…

- Pentru un jurnalist sportiv din Arges devine o reala provocare ideea de a lansa o critica, oricat de mica la adresa echipei de baschet. Este ca si cum am locui in Coreea de Nord si am indrazni sa iesim din cuvantul lui Kim Jong-un. La orice esec al echipei de baschet trebuie sa inchidem ochii si…

- Fotbalistii celui mai titrat club din Germania au dat sportul-rege pe tenis, pentru o zi, insa au fost extrem de dezamagiti dupa ce conationala lor, Angelique Kerber, a pierdut semifinala de la Australian Open, scor 3-6, 6-4, 7-9 in fata Simonei Halep (Romania).

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte. Lider este Germania, cu 1602 puncte, urmata de Brazilia – 1483 de puncte si de Portugalia – 1358 de puncte. Primele zece pozitii in clasamentul FIFA-Coca Cola sunt neschimbate fata…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a urcat o pozitie in clasamentul FIFA si se afla pe locul 40, cu 737 de puncte, conform topului dat publicitatii joi. Romania este urmata in ierarhia mondiala de echipa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu – 735 de puncte, noteaza News.ro . Lider este Germania,…

- Nationala Romaniei a urcat un loc fata de luna trecuta si se afla pe pozitia a 40-a in clasamentul dat publicitatii joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania…

- Scandal uriaș produs de arbitrii romani Din și Dinu la Campionatul European de handbal masculin 2018 . ”Ii cunoaștem, EHF ii știe foarte bine.. Așa ca sa ramana ei, noi sa ne apucam de minerit”. Intr-o atmosfera tensionata, cu peste 10.000 de oameni in tribune, Macedonia a invins Slovenia, duminica,…

- Republica Moldova a fost inclusa pentru prima data intr-un clasament internațional al integritații publice in anul 2017, informeaza NOI.md. Astfel, Moldova s-a plasat pe locul 56 din 109 state, dupa indicele integritații publice (IPI) La nivel mondial, cu scorul de țara de 6,44 puncte, Republica Moldova…

- La nivelul UE, in 2014, s-au platit 138 de miliarde de euro pentru prestatii in caz de boala, in timp ce in Romania s-au platit 330,51 milioane de euro in 2014 si 365,01 milioane de euro in 2015. In 2014, cheltuielile de protectie sociala pentru plata concediilor medicale in UE au reprezentat…

- Nationala masculina de handbal a ajuns in Italia, la Bolzano, unde in perioada 11-13 ianuarie va sustine prima faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Tricolorii vor infrunta Italia, I. Feroe si Ucraina si sunt obligati sa ocupe locul 1 pentru a continua drumul spre Germania si…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia 12 ianuarie, ora 17:30 Romania – Insulele Feroe 13 ianuarie, ora 19:15 Romania – Ucraina Meciurile sunt transmise in…

- Clujenii mai au pe lista de transferuri trei jucatori, iar doi dintre ei si-au dat deja acordul pentru venirea la CFR. Liderul Ligii 1 vrea sa-si “betoneze” lotul pentru play-off. Clujenii s-au inteles si cu doi jucatori straini, pe langa transferurile lui Tucudean si Costache, spune Iuliu Muresan.…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- ”De cand am ajuns la Constanta, am dorit sa calc pe urmele lui Stanescu si Toma”, spune capitanul echipei nationale de handbal, Mihai Popescu, ales pentru a sasea oara cel mai bun jucator roman al anului. Cu Popescu in poarta si Alex Simicu la semicerc, tricolorii ataca saptamana viitoare calificarea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…