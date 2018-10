Nicio speranta de la Ciorbea: In ziua cand i s-a aprobat pensia speciala, a decis sa-si ia cu el in concediu atributia de a sesiza CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au mers deja la institutia condusa de Victor Ciorbea pentru a depune o solicitare ca Avocatul Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in privinta Ordonantei de Urgenta 92 privind legile Justitiei. “Pur si simplu Tudorel Toader, prin acest act normativ, saboteaza actul de justitie din…

- „In momentul de fața avem o OUG prin care Liviu Dragnea tocmai și-a concediat procurorul din dosarul Tel Drum. DNA-ul este pus pe butuci. Forma ordonanței este de neacceptat pentru funcționarea justiției in Romania”, a declarat Dan Barna, președintele USR. De asemenea, Stelian Ion, membru USR in…

- Senatorii au aprobat proiectul de lege care ii va permite Avocatului Poporului sa-si cumuleze atat indemnizatia, cat si pensia speciala, atat timp cat este in timpul mandatului. Asta inseamna ca Victor Ciorbea ar urma sa primeasca peste 36.000 de lei pe luna. Victor Ciorbea a fost acuzat in repetate…

