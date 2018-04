Nicio companie europeană în topul celor mai valoroase zece concerne ale lumii Niciun concern european nu face parte din clasamentul primelor zece companii mondiale conform valorii bursiere. Acest Top 10 este alcatuit in exclusivitate de firme din SUA și China. Trei giganți tehnologici americani domina acest clasament: pe primul loc se afla Apple, cu o valorare la bursa de 703 miliarde de euro, urmat de grupul Alphabet (care deține Google) și Microsoft. De altfel, cinci din primele zece concerne ale lumii sunt din domeniul tehnologic; alte trei sunt din branșa financiara iar doua se ocupa de servicii cu clienții. Din Top 10 fac parte, pe langa 8 firme americane, și doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Google ar putea datora miliarde de dolari, pentru ca a folosite codul de programare Java, detinut de Oracle, in cadrul sistemului de operare Android, potrivit Bloomberg. Utilizarea Java pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de autor ale Oracle,…

- Saptamana aceasta, dezvoltatorul web Dylan Curran a publicat, in publicatia „The Guardian, un articol in care prezinta amploarea datelor colectate de Google despre utilizatorii sai. Google urmareste fiecare calatorie pe care o faceti, inregistreaza fiecare videoclip pe care il vizionati pe YouTube si…

- Big-brother a trecut la un alt nivel. Scandalul prin care trece Facebook ne arata inca o data la ce amploare s-a ajuns cu urmarirea utilizatorilor pe internet. Daca citesti despre acest lucru si vezi exact ce date detin marile companii despre tine, pur si simpli te deprimi. Din pacate, nu doar Facebook…

- Raluca Ada Popa, doctor in informatica la MIT, este co-fondatoarea startup-ului american Preveil, ce a dezvoltat o solutie de securitate pentru emailurile companiilor. Startup-ul a primit o runda A de investitie de la fondul Spark Capital. Cine este tanara antreprenoare care a creat solutii de securitate…

- Utilizarea Java de catre Google pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de copyright ale Oracle, potrivit unei decizii de marti a Curtii de Apel pentru Circuitul Federal din Washington. Cazul, care a fost inregistrat in 2010, a fost retrimis la un tribunal…

- Waymo, divizia de mașini autonome din grupul Alphabet, a anunțat ca va cumpara 20.000 de SUV-uri electrice Jaguar I-PACE, contractul fiind de aproximativ 1,5 miliarde euro. Waymo vrea sa lanseze in acest an primele servicii cu mașini care se conduc singure și are in flota 600 de MPV-uri Chrysler Pacifica.…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Uniunea Europeana planuiește legi mai stricte pentru protecția consumatorilor in fața Facebook și a Gmail, un serviciu deținut de catre Google, pe masura ce cresc ingrijorarile cu privire la securitatea datelor personale, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care o firma de consultanța politica…

- Este vorba despre Cristina Elena Neamțu, consilier personal al lui Liviu Dragnea in perioada cat a fost ministru la Dezvoltare și consiliera la PSD. Numele ei a aparut intr-un raport intocmit de corpul de control al fostului ministru al transporturilor Felix Stroe, fiind menționat alaturi de alte trei…

- Saptamana trecuta, Waymo, divizie a grupului Alphabet, compania mama a Google, a prezentat un film cu oameni calatorind intr-unul din minivan-urile sale autonome. Oamenii se jucau pe telefoane, cascau, iar unul a atipit. Mesajul: Masinile autonome sunt atat de sigure incat sunt plictisitoare. Clipul…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie.

- Marile companii digitale, precum Alphabet, deținatorul Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, relateaza Bbloomberg, citat de News.ro.

- Vesti proaste pentru marile companii digitale, precum Facebook, Alphabet (proprietarul Google), Twitter sau Amazon. Potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi prezentat saptamana viitoare, pe 21 martie, ele ar putea sa fie impozitate cu 3- din veniturile brute in tara de unde provin utilizatorii.…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bbloomberg, conform news.ro.Proiectul, care a fost vazut vineri…

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, Twitter, Facebook, dar si Amazon, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- Marile companii digitale, precum Alphabet, parintele Google, si Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie, transmite Bloomberg.

- In Teleorman, 10 angajati sustin 17 pensionari in Social / Numarul pensionarilor la nivel national a ajuns la 5,229 milioane in al patrulea trimestru al anului trecut, in crestere cu 5.000 fata de cel de-al treilea trimestru, in timp ce pensia medie a crescut cu 2,4%, la 1.132 de lei, potrivit informatiilor…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) nu a colectat 324 de milioane de lei de la companiile de telecomunicații și poștale in perioada 2012-2016 dintr-un motiv hilar: are deja prea mulți bani. Informațiile se regasesc in raportul Curții de Conturi pe anul 2016…

- China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale in acest an, arata un raport al Future Today Institute , o organizație care analizeaza modul in care tehnologia și știința influențeaza afacerile, produce modificari in cadrul forței de munca și demareaza schimbari geopolitice. Amy…

- „In momentul acesta este doar inceputul pentru piata de RPA (Robotic Process Automation). Nu am atins nici 10-20% din piata globala. Noi credem ca vom construi o companie foarte mare. Investitorii considera ca mai putem creste de cel putin cinci-zece ori.“ Start-up-ul UiPath, specializat…

- Cele mai mari companii din top 500 in lume iși construiesc site-urile pe platforma WordPress, 30% din site-urile din lume fiind realizate cu ajutorul acesteia, spune Catalin Jilavu, fondator și director general al Digital Craft Agency. Acesta mai spune ca 42% din magazinele online folosesc extensia…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Mumbai se afla pe primul loc in topul oraselor cu cele mai mari salarii anuale oferite strainilor, urmat de San Francisco, Zurich, Shanghai si Geneva, potrivit unui studiu realizat de HSBC Bank International. In studiu, realizat pe 27.587 de expati, au fost incluse 52 de orase din Asia,…

- Tudorel Toader ar fi publicat un document care are caracter confidențial, adica un document secret. Ministrul Justiției a facut aceasta gafa atunci cand a dat publicitații raportul privind activitatea DNA, in baza caruia a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. Unul dintre documentele publicate de Ministerul…

- Liviu, nu ti-a iesit, Tudorel s-a facut de ras (analiza) Pretinsul raport al activitatii manageriale de la DNA declamat miercuri seara de ministrul Justitiei a fost, de fapt, un rechizitoriu, cu acuzatii luate din presa obedienta puterii, dar neprobate juridic, majoritatea fara legatura cu managementul…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a aratat joi, in raport, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi se face vinovata de neverificarea unor procurori, cum ar fi cei de la DNA Ploiesti, despre care aparusera informatii privind abuzuri, dar si de esecul Microsoft sau transcrieri false in dosare.

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Romania, declin al suprafetelor certificate ecologic Foto: Arhiva. România si Polonia înregistreaza un declin al suprafetelor certificate ecologic si al producatorilor de alimente bio, desi cele doua tari se afla într-un top 10 al regiunii, ca suprafata totala agricola ecologica.…

- In urma cu doar cateva zile, Intel a lansat a doua varianta a patch-urilor de securitate pentru vulnerabilitatile Meltdown si Spectre, care ar trebui sa evite problemele legate de repornirea spontana a PC-urilor. Numai ca protectia promisa de acestea nu mai este chiar de actualitate, Nvidia si experti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Marea problema a mediului politic romanesc cand vine vorba despre practicile necinstite ale companiilor occidentale este lipsa sa de credibilitate. Pe un fond corupt, totul devine indistinct si neverosimil.

- Cu un preț ce incepe de la $4999, noul iMac Pro este destinat, dupa cum ii spune și numele profesioniștilor. Dincolo de preț, noul computer Apple marcheaza o etapa importanta in echiparea calculatoarelor – dotarea cu minim 1TB de stocare SSD. De aceea, ne intrebam cat timp vom mai vedea hard disk…

- Grupul de Investigații Politice publica lista finanțarilor primite de Asociația Rise Project in perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 . Potrivit acestei liste, care face parte din Raportul ANAF privind verificarile efectuate la Rise Project , principalii finanțatori ai Rise Project au fost Ministerul…

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Companiile americane au „adapostit” pentru mult timp profiturile de peste hotare in alte tari. Acum vine scadenta facturii, scrie The Wall Street Journal. Revizuirea fiscala din decembrie anul trecut din SUA a dat multor companii americane ceea ce au vrut pe partea de taxe si impozite. Insa,…

- In prima zi a saptamanii viitoare, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va primi, la Palatul Versaille, vizita a 140 de sefi de mari companii mondiale, printre care Google, Facebook si Alibaba. In drum...

- Sectorul tehnologiei informationale este dominat de companii gigant precum Google, Facebook si Amazon, comenteaza publicatia The Wall Street Journal, propunand analizarea oportunitatii fragmentarii pietei. „Companiile Standard Oil si American Telephone & Telegraph erau titanii tehnologici in trecut,…

- Procesoare moderne si sisteme de operare au fost afectate, recent, de doua noi atacuri botezate Meltdown si Spectre, al caror specific reprezinta extragerea informatiilor sensibile din sistemele informatice analizand semnalele fizice emise, informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate…

- In timp ce Intel se grabeste sa creeze patch-uri pentru eliminarea bresei din securitatea chip-urilor, s-a scurs informatia ca directorul executiv Brian Krzanich a vandut o mare parte din actiunile sale, inainte ca informatia despre vulnerabilitate sa fie facuta publica, relateaza Deutsche Welle.…

- Un defect de securitate a fost gasit in procesoarele Intel produse in ultimii 10 ani, iar acestea vor avea nevoie de reparatii din Windows, macOS sau Linux, scrie The Guardian. Producatorul Intel se „zbate” in acest moment in spatele culiselor pentru a remedia bresa majora din securitatea…

- In cartea „Fire and Fury: Inside the Trump White House", care va fi lansata saptamana viitoare, Wolff povesteste despre o intalnire la Trump Tower din 14 decembrie 2016 pe care presedintele ales la acea vreme a avut-o cu directori executivi ai unor companii intre care s-au numarat Alphabet, Apple, Facebook…

- Un grup de cercetatori de la Universitatea Tehnica din Graz, Austria, au descoperit slabiciunea procesoarelor Intel. Se pare ca toate procesoarele companiei pe 64 de biți produse din 1995 și pana acum permit rauvoitorilor sa acceseze parolele utilizatorilor și sa compromita securitatea dispozitivelor…

- O vulnerabilitate descoperita in procesoarele Intel afecteaza absolut toate cipurile vandute de gigantul american in ultimii zece ani, iar reparația duce la scaderea performanțelor acestora cu procente de la 5% la 30%, in funcție de program, scrie The Register . Vulnerabilitatea permite hackerilor sa…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Vietnamul a decis sa utilizeze 10.000 de membri ai divizei cibernetice din cadrul fortelor militare pentru a lupta impotriva a ceea ce guvernul considera ca fiind o amenintare in crestere din partea „perspectivelor eronate” promovate pe internet, potrivit Bloomberg. Force 47 a lucrat intens…

- Potrivit datelor extrase chiar din declaratiile de venit trimise autoritatilor olandeze, Google a folosit scheme de inginerie financiara menite sa exploateze scapari din legislatia europeana, evitand plata unor taxe in valoare de aproximativ 3.9 miliarde dolari. Numita "Dutch Sandwich" in termeni populari,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a transferat in 2016 suma de 15,9 miliarde de euro (19,2 miliarde dolari) intr-o firma paravan inregistrata in Insulele Bermude, pentru a economisi in anul respectiv taxe de cel putin 3,7 miliarde de dolari, potrivit declaratiilor oficiale depuse de companie in Olanda.…