Nici Tariceanu nu mai crede in Dragnea

- Senatorul Adrian Tutuianu, membru al Pro Romania, a sustinut ca Liviu Dragnea va fi "cu siguranta" candidatul PSD-ului la alegerile prezidentiale si ca liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, ar putea fi una dintre variantele Pro Romania, cu conditia ca acesta sa se desprinda de actuala majoritate parlamentara.…

- Potrivit bookmakerilor, Klaus Iohannis e favorit, urmat de Calin Popescu Tariceanu, Dacian Cioloș sau Liviu Dragnea, liderul PSD avand o cota de 34 daca invinge, conform unui tabel care aparține unei case online de pariuri. La capitolul mari surprize se numara fosta șefa DNA Laura Codruța…

- Sefa Guvernului a ajuns, in aceasta dupa-amiaza, la Parlament, oprindu-se in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. In urma cu scurta vreme, in aceeasi incapere a intrat si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, semn ca urmeaza o intrevedere la nivel de Coalitie. Din cate anunta Antena…

- La primele ore ale diminetii aparuse stirea ca, intorcandu-se din concediu, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu urmau sa se intalneasca pentru a discuta strategia coalitiei PSD-ALDE impotriva lui Klaus Iohannis. Pe parcursul zilei, stirea s-a tot modificat si, in final, singura apropiere cat de…

- Dupa intrevederea avuta la Palatul Parlamentului, cu Calin Popescu Tariceanu si Florin Iordache, Jean-Claude Juncker s-a indreptat catre Palatul Victoria. Intalnirea cu presedintele Senatului si cu vicepresedintele Camerei Deputatilor – catre care Liviu Dragnea, al treilea om in stat, si-a delegat atributiile…

- PSD discuta, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, strategia in privinta Pilonului II de pensii. La intalnire se afla Calin Popescu Tariceanu, ministrul Eugen Teodorovici si consilierul premierului Darius Valcov. Potrivit unor surse, romanii care iși retrag banii de la pilonul II nu vor putea…

- Liderul PNL Ludovic Orban a vorbit sambata despre motiunea de cenzura depusa de Opozitie si a explicat ca „a studiat cu mare atentie momentul in care sa o initieze”. Acesta crede, insa, ca problemele cu justitia pe care le are presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vor impiedica ALDE sa voteze…

- O zi insorita, dar cu cateva grade bune sub pragul inghetului si cu foarte multe emotii frumoase in randul celor care iau parte la Parada militara de Centenar. La eveniment participa Klaus Iohannis, presedintii Senatului si ai Camerei – Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila,…